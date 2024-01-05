Принц Эндрю, Майкл Джексон, Дональд Трамп и другие. Кто из знаменитостей засветился в файлах секс-торговца и педофила Джеффри Эпштайна

В США обнародовали так называемые "файлы Эпштайна" – около 900 страниц со списками известных людей, связанных с секс-торговцем, педофилом, американским финансистом Джеффри Эпштайном и проходивших по его делу. В документах, в частности, оказались имена скандального британского принца Эндрю, бывшего президента США Билла Клинтона, культового музыканта Майкла Джексона, фокусника Дэвида Копперфильда, физика Стивена Хокинга, модели Наоми Кэмпбелл и многих других.

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Сразу отметим, что сам Эпштейн признал себя виновным в привлечении к проституции несовершеннолетних еще в 2009 году и покончил с собой в 2019-м в ожидании суда по обвинениям в торговле людьми с целью предоставления сексуальных услуг. Сейчас больше всего внимания приковано к сыну покойной Елизаветы II и младшему брату короля Великобритании Чарльзу ІІІ. Принц Эндрю обвиняется в изнасиловании и принуждении к сексу несовершеннолетних, а также в "организации оргии с несовершеннолетними на частном острове Джеффри Эпштайна". Об этом пишет Daily Mail.

Обнародованные файлы базируются на показаниях истцов Вирджинии Джуффре и Иоганны Себерг. Они являются частью дела против подруги Эпштейна, светской львицы Гислейн Максвелл, которая получила 20 лет заключения за помощь секс-торговцу, развращение малолетних, побуждение их к проституции и жестокое обращение с девушками.

Секс-скандал с принцем Эндрю длится уже не один год. Еще в 2021 году Вирджиния Джуффре в судебном иске заявила, что была трижды изнасилована сыном Елизаветы II в 2001 году, когда ей было всего 17. Впрочем, теперь стали известны новые факты. В частности, в документах раскрывается, что Эндрю "участвовал в оргии с другими несовершеннолетними девушками" в доме Эпштейна на Виргинских островах, США. Это обвинение является одним из самых серьезных по делу.

В иске говорится, что несовершеннолетних девушек якобы заставляли "давать принцу все, что он хочет". Сам же Эндрю категорически отрицает все обвинения. А вот Букингемский дворец на них никак не реагирует, ссылаясь на политику, согласно которой он не комментирует неработающих членов королевской семьи. Как известно, Эндрю ушел в отставку в 2019 году после того, как его связь с Эпштейном стала предметом расследования после самоубийства педофила.

Одна из вероятных сексуальных рабынь Эпштайна в обнародованных сенсационных документах заявила, что ее "принуждали к вступлению в сексуальные отношения с принцем Эндрю, когда она была несовершеннолетней, в трех разных географических точках". Она утверждает, что это произошло в Лондоне в квартире Гислейн Максвелл, Нью-Йорке и на частном острове Эпштайна на Виргинских островах США.

По состоянию на утро 5 января стало известно, что принц Эндрю должен был получить повестку в суд после того, как его внесли в список потенциальных свидетелей по делу о клевете против 62-летней Гислен Максвелл. В документах особенно прямо утверждается, что принц "знает о сексуальной торговле Гислен Максвелл и Джеффри Эпштейна и их взаимодействии с несовершеннолетними, в том числе с Вирджинией Жюффре". Кстати, сама Гислейн Максвелл на суде заявила, что принц Эндрю только раз посещал остров Джеффри.

Более чем на 900 страницах документов принц Эндрю упоминается 69 раз. Кроме него, в документах можно встретить следующие имена: Билл Клинтон, Дональд Трамп, Майкл Джексон, Стивен Хокинг, Дэвид Копперфильд. Согласно свидетельствам обвинительниц, умерший в 2009 году певец гостил у Эпштейна, а иллюзионист показывал фокусы во время вечеринки в одном из домов секс-преступника. Что касается Трампа, то он, согласно документам, регулярно общался с Эпштейном, а Клинтона в файлах называют "любителем молодых". Впрочем, 42-й президент США уверял, что "ничего не знал об ужасных преступлениях, в которых признал себя виновным Джеффри Эпштайн", а также рассказывал, что не общался с усопшим более 10 лет до его самоубийства.

Кроме того, в судебных документах также упоминаются такие всемирно известные личности как Кевин Спейси, Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл, Кэмерон Диаз, Эл Гор, Брюс Уиллис и другие. Никто из них не был обвинен в какой-либо причастности к преступлениям секс-торговца, но сам Эпштайн еще при жизни называл их имена. Об этом заявила Иоганна Сьёберг, адвокат Джуффре.

Как писал OBOZ.UA ранее, известная американская певица и реперша Lizzo оказалась в эпицентре скандала – экс-танцовщицы из ее шоу-балета обвинили бывшую начальницу в притязаниях, создании на рабочем месте токсичной среды и принуждения к непристойным вещам. Именно с такими заявлениями Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригез обратились в суд. Они также обвинили исполнительницу в харасменте, фетшейминге, расизме и дискриминации на религиозной основе.

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