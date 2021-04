Как сейчас живет дочь Майкла Джексона: попытки самоубийства и разрыв отношений с мамой

Дочь Майкла Джексона 22-летняя Пэрис вместе со своими братьями Принсом и Бланкетом переехала жить к бабушке сразу после смерти отца в 2009 году. Из-за горя девушка пристрастилась к еде и даже пыталась покончить с собой.

По ее словам, тогда это было "отвлечением от ее эмоциональной боли". Об этом пишет издание The Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как рассказала Джексон, она сильно набрала вес из-за того, что пыталась заедать свою боль. Но когда двоюродный брат назвал девушку "толстой", она решила, что больше не будет этого делать.

В надежде помочь психическому здоровью Пэрис в конечном итоге отправили в школу-интернат в Юте (США), но там она пострадала от жестокого обращения и осталась с посттравматическим стрессовым расстройством. По словам Джексон, у нее до сих пор есть проблемы с доверием.

Майкл Джексон и маленькая Пэрис TMZ

Отношения с мамой

В этот период девушка стала сближаться со своей биологической мамой Дебби Роу, которая живет в Калифорнии, а в 2016 году у нее диагностировали рак груди. Тогда женщина прошла курс химиотерапии.

Но в 2018 году сообщалось, что Пэрис перестала общаться с мамой и уехала в "убежище хиппи" в Лос-Анджелес, где она и ее друзья жили "как одна семья".

Пэрис Джексон с мамой Дебби Роу FameFlynet

Карьера

Джексон и ее экс-возлюбленный Габриэль Гленн создали группу под названием The Soundflowers и представили свой сольный сингл "Let Down" и альбом Wilted. Также они подписали контракт с лейблом Republic Records.

22-летня дочь Майкла Джексона Facebook/Пэрис Джексон

Личная жизнь

Пэрис Джексон довольно долго состояла в отношениях со своим возлюбленным Честером Кастэллоу. Весной 2015 года даже появились слухи о том, что пара помолвлена, но они расстались в октябре 2015 года.

В марте 2016 года начала встречаться с Майклом Снодди, отношения с которым закончились в январе 2017 года. С тех пор в отношениях не состояла, хотя по интернету ходят слухи о возможном романе с Карой Делевинь, который неофициально был подтвержден – Кара и Пэрис поцеловались на улице и попали в объектив камеры.

Затем Джексон встречалась с Габлиэлем Гленном. Но в августе 2020 года пара рассталась.

В 2018 году сообщалось, что Пэрис уехала в "убежище хиппи" Instagram/parisjackson

Пэрис Джексон со своими братьями Wenn

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь покойного поп-короля Майкла Джексона была замечена во время прогулки с подругой по Venice Beach вблизи Лос-Анджелеса. Папарацци запечатлели Пэрис Джексон в мешковатого типа штанах и майке без бюстгальтера.