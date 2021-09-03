Как сейчас выглядят первые участницы группы 'ВИА Гра'. Фото

Ровно 21 год назад, 3 сентября, была создана популярная группа "ВИА Гра". Тогда в первый состав вошли украинские певица Надежда Мейхер и Алена Винницкая.

В 2000-х дуэт приобрел очень большую славу и с тех пор не уходит со сцены, лишь меняются певицы в коллективе. OBOZREVATEL решил вспомнить, какой изначально была группа "ВИА Гра" и как изменились первые участницы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Первого успеха группа "ВИА Гра" добилась в 2000 году, когда в ее состав входили Алена Винницкая и Надежда Мейхер. Премьерная песня коллектива была "Попытка №5". Благодаря этой композиции они прославились как в Украине, так и за рубежом.

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Винницкая и Мейхер за песню "Попытка №5" получили музыкальные награды в премиях "Золотой граммофон", "Стопудовый хит", "Золотая жар-птица".

После этого группа стала активно гастролировать по городам, давать интервью, сниматься в фотосессиях, снимать клипы и записывать новые синглы. Кроме того, коллектив даже снялся в новогоднем мюзикле "Вечера на Хуторе близ Диканьки".

Затем в сентябре 2001 года "ВИА Гра" выпустила дебютный альбом "Попытка №5" с тиражом 700 тысяч копий. В результате он приобрел статус "Золотого диска" и с тех пор первый состав коллектива называют "золотым".

В 2002 году Мейхер уходила из группы "ВИА Гра" в декрет, а сразу после рождения ребенка вернулась обратно. Последний раз артистка покинула коллектив в 2011 году и снова из-за беременности. На сегодняшний день исполнительница активно занимается сольной карьерой, а также замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, от которого родила вторую дочь Анну.

Вторая солистка группы "ВИА Гра" Алена Винницкая пробыла в составе по январь 2003 года. После этого певица решила заняться сольной карьерой, в чем ее поддержали музыканты киевской группы Cool Before Сергей и Алексей Большие. Первой сольной работой стал пилотный сингл "Давай забудем все".

На сегодняшний день знаменитость замужем за Сергеем Алексеевым (Большим). Пара узаконила отношения 10 мая 1995 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский продюсер и композитор грузинского происхождения Константин Меладзе представил обновленный состав группы "ВИА Гра". Как оказалось, продюсер пригласил двух новых солисток.