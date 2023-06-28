Как сейчас выглядят Брюс Уиллис, Шварценеггер и другие звезды боевиков 80-х и 90-х. Фото

Сегодня для ролей в боевиках актерам достаточно быть в хорошей форме и пройти несколько недель занятий с инструктором. Все остальное – грамотная режиссура. А вот в 90-е в этом жанре был акцент на главных персонажах: приходилось профессионально владеть боевым искусством и убедительно соревноваться с десятками врагов.

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Одна часть актеров из любимых фильмов детства до сих пор активны, а другая – выбрала размеренную жизнь. Вспомним в материале OBOZREVATEL, как изменились эти легенды кинематографа.

1. Арнольд Шварценеггер (75 лет)

Американский бодибилдер, киноактер и продюсер, бизнесмен и политик Арнольд Шварценеггер, звезда фильма "Терминатор", с 2003 по 2011 год был губернатором штата Калифорния. Однако после критики его политической деятельности решил вернуться к съемкам. Он принял участие в высокобюджетных боевиках, таких как "Неудержимые 2". И даже в свои 75 лет остается в ударе. Снялся в шпионско-приключенческом телесериале "ФУБАР" (Netflix), премьера которого состоялась 25 мая 2023 года.

2. Брюс Уиллис (68 лет)

Американский киноактер Брюс Уиллис, наиболее известный ролью Джона Макклейна в серии фильмов "Крепкий орешек", в 2022 году снялся в американском боевике "Миссия ассасина", вышедшем 31 марта 2023 года в ограниченном прокате и в интернете. Это последняя работа легенды кино. Не так давно Брюс объявил о завершении карьеры в связи с заболеванием центральной нервной системы (лобно-височная деменция).

3. Сильвестр Сталлоне (76 лет)

Американский актер, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне стал популярным благодаря сериям фильмов "Рокки" и "Рэмбо". Он до сих пор много времени уделяет спорту, поэтому благодаря хорошей физической форме его активно приглашают на съемки – а Сталлоне и не думает отказываться. К примеру, в 2023 году выйдет на экраны американский боевик "Неудержимые 4".

4. Чак Норрис (83 года)

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис был популярным исполнителем главных ролей в фильмах-боевиках. Один из самых известных его персонажей – техасский рейнджер Корделл Уокер из одноименного сериала. Кинозвезда до сих пор, в свои 83 года, поддерживает отличную физическую форму и регулярно тренируется. В 2020 Чак снялся в детективном телесериале "Гавайи 5.0", после чего решил завершить карьеру.

5. Лоренцо Ламас (65 лет)

Американский актер Лоренцо Ламас, наиболее известный по ролям в остросюжетном приключенческом телесериале "Ренегат" и фантастическом фильме "Фехтовальщик", имеет серьезную боевую подготовку. Изучает каратэ и тхэквондо с 1979 года, а также получил несколько черных поясов. Хоть и пик славы Ламаса далеко позади (снимается лишь в малоизвестных и низкобюджетных фильмах), он до сих пор держит себя в форме.

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