Как сейчас выглядит перенесший инсульт Борис Моисеев: появились фото

В 2010 году российский певец Борис Моисеев перенес инсульт и на сегодняшний день пропал из поля зрения поклонников. Артист редко появляется на публике, а все свое время проводит дома.

Болезнь очень сильно повлияла на знаменитость: левую часть его туловища парализовало, поэтому он долгое время восстанавливал способность говорить и проходил лечение в США. OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как сейчас выглядит Моисеев (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

С 2010 года исполнитель дал всего лишь несколько концертов. В 2014-ом он спел дуэтом с Ириной Билык и Стасом Костюшкиным.

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В сентябре 2020 года говорили об ухудшении состояния артиста. Сообщалось, что он практически не встает, в самочувствии "не видно просвета", а денег ему хватает лишь на самое необходимое. Затем Моисеев опроверг слухи о своем якобы плохом состоянии здоровья и тяжелом финансовом положении.

По словам Моисеева, он уже давно не артист, а пенсионер, который хочет спокойной жизни.

"Живу обычной жизнью, вот занимался зубами – подлечил. В банк ходил по делам, требовалось личное присутствие. Чувствую себя нормально: ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками. Не волнуйтесь", – отмечал знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, тяжело больной российский артист Борис Моисеев посетил фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле, озадачив поклонников внешним видом.