Как сейчас выглядит 20-летняя дочь Веры Брежневой, которая очень на нее похожа

У украинской певицы Веры Брежневой есть 20-летняя дочь Соня Киперман. Девушка очень похожа на свою звездную мать и также работает в шоу-бизнесе. Киперман сыграла в фильмах "Мажор-2", "Любовь в большом городе" и "Бендер". Кроме этого, она работает моделью.

Как пишет Комсомольская правда, Брежнева практически не показывает дочь в Instagram, так как она уже пять лет живет в США. Там девушка получила диплом и начала сниматься в кино.

Киперман успешно прошла кастинг и сыграла эпизодическую роль в сериале "Дневники вампира" и российских фильмах.

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На ее Instagram подписаны 130 тысяч пользователей сети. Модель часто показывает откровенные фото безупречной фигуры. За это поклонники публично признаются ей в любви.

В 2016 году стало известно об отношениях Киперман с американцем Хоуком Крубертом. Она даже познакомила его с матерью, но позже пара распалась. А в 2019 году начала встречаться с певцом и инструменталистом Мэттом Кэнноном.

Сейчас неизвестно о личной жизни Киперман, так она держит ее в тайне.

Стоит отметить, что до пяти лет девушка носила фамилию родного отца – Войченко. Но в 2006 году, когда Вера Брежнева вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана, поменяла ее.

Коротко о знаменитости:

Вера Брежнева – украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" родом из Днепропетровской области. Является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. У звезды есть дочь София от Виталия Войченко, а также дочь Сара от украинского бизнесмена Михаила Юрьевича Кипермана. В 2015-м тайно вышла замуж за продюсера Константина Меладзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева показала редкие кадры с мужем Константином Меладзе и дочерью Сарой.