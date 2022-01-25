Вера Брежнева показала редкое фото c Меладзе и дочкой

Популярная украинская певица и актриса Вера Брежнева порадовала поклонников архивным семейным снимком. На фото знаменитость позировала вместе с супругом, продюсером Константином Меладзе и дочерью Сарой на горнолыжном курорте.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram-stories. Артистка создала окошко в социальной сети для фанатов, которые могли писать в него дату, а Брежнева, в свою очередь, публиковала фото из галереи, сделанное в тот день (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Добавим, что зачастую певица не показывает семейные кадры, однако на этот раз Брежнева сделала исключение. Поклонник попросил звезду показать снимок за 19 января 2020 года.

Видео дня

Как оказалось, в галереи Веры Брежневой был тот, на котором запечатлены Константин Меладзе, Вера Брежнева и их дочь Сара на горнолыжном курорте.

"Ходили в горы", – коротко подписала артистка.

Также певица показала еще несколько фото из галереи. Например, за 3 февраля 2020 года, на котором Вера Брежнева позирует с дочкой на фоне гор в одинаковых лыжных костюмах, но разного цвета.

А 3 июля 2021 года Вера Брежнева вместе с Константином Меладзе и детьми прокатились на яхте.

"Обнаружила, что 2017 года у меня нет в телефоне вообще. Видимо когда переносила данные, не перенеслись. А до июля 2021-го я очень мало снимала. Много таких дней, где фото вообще нет", – написала артистка.

Она добавила, что на карантине весной 2020 года фотографий нет, потому что певица была в стрессе и плохо питалась.

"Я была худая и бледная. Выглядела не очень. Вот и резюме моих 43 тысяч фотографий", – подытожила Брежнева.

Коротко о знаменитости:

Вера Брежнева – 39-летняя украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" родом из Каменского (Днепропетровская область). Является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. Есть дочь София от Виталия Войченко, а также дочь Сара от украинского бизнесмена Михаила Юрьевича Кипермана. В 2015-м тайно вышла замуж за продюсера Константина Меладзе в Италии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Вера Брежнева презентовала клип на трек "Тихо", в котором снялась в одном белье.