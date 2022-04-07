Как Путин 'отфотошопил' жену Людмилу из истории после развода в 2013 году. Всплыли подробности

Президент России Владимир Путин, который еще в 2013 году развелся со своей супругой Людмилой, отчаянно пытается сохранить в тайне подробности своей личной жизни. Лидер страны-агрессора полностью стер все данные и упоминания о Людмиле Путиной.

Корреспондент российского издания "Spectator" Оуэн Мэтьюз, углубившись в историю семьи Путина, заявил, что президент РФ умело скрывает любую информацию о свои родственниках и фактически "держал жену в тени в течение 30 лет". Об этом пишет Express (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Когда Владимир Путин объявил о своем разводе, множество СМИ вещали эту новость несколько дней, однако вскоре все упоминания о экс-супруге президента прекратились, "будто ее и не существовало".

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"После развода все упоминания о Людмиле были стерты из новостной ленты кремлевского сайта, и она была низведена до полной неизвестности. По закону она может иметь право на получение до половины официальной зарплаты Путина в размере 102 000 долларов, но никаких подробностей о разводе не было обнародовано. Путин будто создал Россию, где людей можно, как и в старые времена, просто "фотошопить" из истории", – сказал Оуэн Мэтьюз.

Журналист, сказав фразу о фотошопе, сделал отсылку к временам Советской России, а особенно во время правления Иосифа Сталина, когда тот "удалял" бывших союзников с фотографий.

Добавим, что до того, как Путин стал отчаянно скрывать свою семью, некоторые из них давали редкие интервью. Например, разговоры журналистов дочками главы РФ вошли в сборник интервью "От первого лица: удивительно откровенный автопортрет президента России Владимира Путина".

Дочь Путина, которая сейчас учится в университете под разными именами, а студенты ничего не знают об ее истинной личности, жаловалась на то, что ее забрали из школы из-за своего отца, который был исполняющим обязанности президента.

Когда стало известно, что Владимир Путин стал президентом Российской Федерации, то его дочь приняла это за шутку, а супруга "целый день плакала", потому что, по ее словам, "поняла, что личная жизнь закончилась".

После развода в 2013 году о Людмиле мало что слышно, однако в 2017 году вспылили некоторые подробности. Как отмечало издание "Собеседник", в 2016 году экс-супруга Путина планировала роскошную жизнь на европейской вилле с мужем на 20 лет моложе ее.

Тогда появились документы, свидетельствующие о том, что она сменила фамилию на фамилию своего нового мужа, бизнесмена Артура Очеретного, которому на тот момент было 37 лет. Вилла, на которой они жили, стоит до 7,46 миллиона долларов и была куплена через полгода после того, как Путин объявил о разводе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что музыкант Андрей Данилко назвал слово, которое сказал бы президенту России Владимиру Путину при встрече. Он подчеркнул, что если бы и увидел диктатора, то только мертвым.