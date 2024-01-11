Как принцесса Шарлотта 'правит' дома: 8-летняя девочка держит под контролем братьев Джорджа и Луи. Фото

Восьмилетняя принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма Уэльского и Кейт Миддлтон, также имеет домашнее обязательство в семье. Но оно у девочки особенные – наделять оптимизмом других.

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Девочка не командует братьями, 10-летним Джорджем и 5-летним Луи, ведь знает, что она средняя среди них, рассказала Hallo международный эксперт по вопросам отцовства Джо Фрост. Но, несмотря на это, восьмилетняя принцесса все же часто держит их под контролем.

"Шарлотта знает правила. Она посередине", – сказала Джо.

Эксперт добавила: "Она знает, как поддерживать всех в хорошем состоянии. Бывают моменты, когда я наблюдаю за Джорджем. Он смотрел на свою сестру, и, пожалуй, одну минуту был раздражен на нее, а потом благодарен, что она была рядом и могла напомнить ему о вещах, когда он воспринимал все так, как должно быть".

Джо рассказала, что принц Уильям и Кейт Миддлтон, воспитывая детей, придерживаются королевских протоколов.

"Конечно же, Джордж, наш будущий король. Он имеет прекрасный пример того, как с детства следовать своему дедушке и отцу. Они [дети. – Ред.] воспитываются с пониманием королевских процедур и протоколов. И они воспитываются, чтобы понимать, что для всего есть свое время и место", – объяснила эксперт.

В частности, Джо сказала, что ко всем трем детям относятся одинаково: "Я думаю, что Уильям и Кэтрин понимают важность воспитания братских и сестринских отношений между ними тремя. Смею сказать, что в их семье никогда не будет "наследника и запасного". Это будет о важности всех их".

Стоит отметить, что на последней рождественской открытке принцесса Шарлотта, заняв почетное место средней сестры, выглядела очень счастливой и, вероятно, поднимала настроение своим братьям.

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