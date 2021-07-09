Как Ольга Сумская выглядела до популярности – в 16 лет. Фото

Известная украинская актриса Ольга Сумская показала архивные фото, на которых позировала в юности. Кадры были сделаны во время ее первых съемок в кино.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram. 16-летняя актриса запечатлена с собранными в хвост волосами, на голове у нее была атласная лента, а на шее виднелось множество украшений (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На втором архивном снимке Сумская позировала с распущенными волосами, объемным венком и в просторной белой рубашке.

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"Первая роль в кино, милые сердцу воспоминания... Я тогда сыграла Панночку, музу Гоголя и дочь Сотника. А привела меня к режиссеру Юрию Ткаченко, 16-летнюю девочку, которая только поступила в театральный, моя сестра Наталья, за что ей очень благодарна", – поделилась своими воспоминаниями звезда.

Коротко о знаменитости:

Ольга Сумская – украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины. Снималась в таких фильмах, как "Письмо по ошибке", "С меня хватит", "Тени незабытых предков", мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", телесериале "Роксолана", а также многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Сумская отметила 25-летнюю годовщину со дня свадьбы со своим супругом Виталием Борисюком и по этому случаю решила поделиться архивными фото. На кадрах позировали молодые влюбленные в день бракосочетания, которое состоялось 6 мая 1996 года.