Как менялся Виктор Медведчук: фото политика на протяжении карьеры

Глава политического совета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук имеет не только скандальную карьеру, но и насыщенную жизнь. Он родился в Красноярском крае и является кумом президента России Владимира Путина.

OBOZREVATEL собрал фото того, как менялся Медведчук на протяжении своей карьеры (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни политика.

В 1973 году Медведчука обвинили в нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему. Тогда политика приговорили к двум годам лишения свободы. Но впоследствии его оправдали.

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Трудовую деятельность Медведчук начал 22 ноября 1971 года. Тогда он стал сортировщиком экспедиции периодических изданий Киевского почтамта. С начала 1972 года он был внештатным работником милиции на станции Мотовиловка.

В начале своей карьеры успел поработать адвокатом и заведующим юридической консультацией, а с 1990 до 2006 года возглавлял Союз адвокатов Украины.

Политическую карьеру Медведчук начал в 1993 году, вступив в партию прав человека. В 1997 году был внештатным советником президента Украины.

Крестным отцом Дарьи – дочери Медведчука – является президент России Владимир Путин.

Первая жена Медведчука – Марина Лебедева, вторая – Наталья Гаврилюк, в браке с которой в 1982 году родилась дочь Ирина. В 2003 году женился на телеведущей Оксане Марченко. В 2004 году у пары родилась дочь Дарья.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у главы политического совета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука нашли противоречивую монографию, которую он написал еще в 1997 году. Тогда в ней ныне лидер ОПЗЖ, которого по подозрению в государственной измене отправили под домашний арест, критиковал политику Кремля, а также преподносил значение национальной идеи в Украине.