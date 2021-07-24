Как менялся Дмитрий Гордон: фото звезды на протяжении карьеры

Украинский ведущий Дмитрий Гордон известен не только своими интервью со многими интересными знаменитостями, но и юмором и шутками. Он начал печататься в газетах еще на втором году обучения в институте, а сейчас имеет очень высокую популярность среди зрителей.

OBOZREVATEL собрал фото того, как менялся Гордон на протяжении своей карьеры. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни знаменитости (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Сначала Гордон писал статьи для таких изданий как "Комсомольское знамя", "Вечерний Киев" и "Спортивная газета". Со временем он издавался в "Комсомольской правде", тираж которой превышал 22 млн экземпляров.

Видео дня

В 1995 году он решил основать свое издание под названием "Бульвар", в котором обсуждались светские новости и биографии знаменитых людей.

Позже Гордон создал авторский телепроект "В гостях у Дмитрия Гордона". В каждом выпуске он берет интервью у известных спортсменов, политиков, артистов, ученых и звезд.

В 2013 году Гордон объявил о создании информационного интернет-издания "Гордон".

Параллельно с этим Гордон издавал книги, первой из которых стала "Моя душа страдает смертельно…" (1999). В ней автор представил ряд бесед с известным экстрасенсом Кашпировским. В общем он опубликовал около 50 книг.

В 2014 году Гордон стал депутатом горсовета Киева. Спустя год он был переизбран. Осенью 2016 года объявил о своем сложении депутатских полномочий.

Первой женой Гордона была Елена Сербина, с которой он прожил 19 лет. В этом браке родились дочь Елизавета и три сына: Ростислав, Дмитрий и Лев.

Затем знаменитость женился на Алесе Бацман, которая младше него на 17 лет. У пары родились три дочери: Санта, Алиса и Лиана.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский журналист и ведущий авторской программы Дмитрий Гордон показал семейное фото с женой и детьми. Кадр был сделан во время празднования народного праздника Ивана Купала.