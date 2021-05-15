Как выглядели стюардессы, медсестры и официанты 100 лет назад. Фото

За последнее столетие мир изменился до неузнаваемости. В первую очередь это коснулось людей и профессий.

Обычно мы не догадываемся, что пожарные, медработники и спортсмены выглядели совсем не так, как сейчас. OBOZREVATEL собрал фото, демонстрирующие изменения во внешнем виде работников известных профессий.

Первая женщина-пилот Амелия Эрхарт, которая пересекла Атлантический океан.

Пожарный XIX века похож на военного, но сейчас костюм кардинально изменился.

Известный американский гонщик Луис Мейер и его современный коллега. Сейчас автомобилисты ездят в шлемах, а тогда надевали только очки и головной убор, который закрывал уши.

Официанты в ресторанах всегда надевают классический костюм или смокинг.

Первая в мире стюардесса Элен Черч взлетела в небо в 1930 году. Она одета в элегантный костюм, рубашку и манто, наряд похож на одежду современных бортпроводниц.

Медсестра 100 лет назад должна была обязательно прятать волосы под белый платок.

Актеры на премии "Оскар" сейчас надевают более яркие и эпатажные образы на красную дорожку.

Балерины 100 лет назад украшали пачку вышивкой, цветами или кружевом.

Футбольная форма больше 100 лет назад совсем не похожа на костюмы современных футболистов.

Теннисистки с годами стали надевать более удобную открытую форму.

Дороти Вирджиния Маргарет, прославилась после съемки для Vogue. Известная модель XX века обладала чрезвычайно тонкой талией.

Первое селфи в зеркале было сделано 100 лет назад.

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