Как выглядели стюардессы, медсестры и официанты 100 лет назад. Фото
За последнее столетие мир изменился до неузнаваемости. В первую очередь это коснулось людей и профессий.
Обычно мы не догадываемся, что пожарные, медработники и спортсмены выглядели совсем не так, как сейчас. OBOZREVATEL собрал фото, демонстрирующие изменения во внешнем виде работников известных профессий.
Первая женщина-пилот Амелия Эрхарт, которая пересекла Атлантический океан.
Пожарный XIX века похож на военного, но сейчас костюм кардинально изменился.
Известный американский гонщик Луис Мейер и его современный коллега. Сейчас автомобилисты ездят в шлемах, а тогда надевали только очки и головной убор, который закрывал уши.
Официанты в ресторанах всегда надевают классический костюм или смокинг.
Первая в мире стюардесса Элен Черч взлетела в небо в 1930 году. Она одета в элегантный костюм, рубашку и манто, наряд похож на одежду современных бортпроводниц.
Медсестра 100 лет назад должна была обязательно прятать волосы под белый платок.
Актеры на премии "Оскар" сейчас надевают более яркие и эпатажные образы на красную дорожку.
Балерины 100 лет назад украшали пачку вышивкой, цветами или кружевом.
Футбольная форма больше 100 лет назад совсем не похожа на костюмы современных футболистов.
Теннисистки с годами стали надевать более удобную открытую форму.
Дороти Вирджиния Маргарет, прославилась после съемки для Vogue. Известная модель XX века обладала чрезвычайно тонкой талией.
Первое селфи в зеркале было сделано 100 лет назад.
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