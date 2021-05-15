Как выглядели стюардессы, медсестры и официанты 100 лет назад. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Каждая профессия изменилась.

За последнее столетие мир изменился до неузнаваемости. В первую очередь это коснулось людей и профессий.

Обычно мы не догадываемся, что пожарные, медработники и спортсмены выглядели совсем не так, как сейчас. OBOZREVATEL собрал фото, демонстрирующие изменения во внешнем виде работников известных профессий.

Первая женщина-пилот Амелия Эрхарт, которая пересекла Атлантический океан.

Пилоты 100 лет назад носили специальные головные уборы и очки

Пожарный XIX века похож на военного, но сейчас костюм кардинально изменился.

Пожарный 200 лет назад отличается от современного.

Известный американский гонщик Луис Мейер и его современный коллега. Сейчас автомобилисты ездят в шлемах, а тогда надевали только очки и головной убор, который закрывал уши.

Луис Мейер 1930-х годов и современный гонщик.

Официанты в ресторанах всегда надевают классический костюм или смокинг.

Официанты в 1931 году и современные работники ресторана выглядят элегантно.

Первая в мире стюардесса Элен Черч взлетела в небо в 1930 году. Она одета в элегантный костюм, рубашку и манто, наряд похож на одежду современных бортпроводниц.

Первая стюардесса и современная бортпроводник.

Медсестра 100 лет назад должна была обязательно прятать волосы под белый платок.

Медсестра в начале XX века и современный врач.

Актеры на премии "Оскар" сейчас надевают более яркие и эпатажные образы на красную дорожку.

Церемония премии "Оскар" в 1942 и в 2021 году.

Балерины 100 лет назад украшали пачку вышивкой, цветами или кружевом.

Балерина в XX веке и современная артистка театра.

Футбольная форма больше 100 лет назад совсем не похожа на костюмы современных футболистов.

Шотландская команда в 1873 году и современные футболисты

Теннисистки с годами стали надевать более удобную открытую форму.

Костюм теннисисток 100 лет назад и сейчас.

Дороти Вирджиния Маргарет, прославилась после съемки для Vogue. Известная модель XX века обладала чрезвычайно тонкой талией.

Икона стиля 1950-х и современная модель 2021 года.

Первое селфи в зеркале было сделано 100 лет назад.

Мода на селфи в зеркале появилась не в XXI веке

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