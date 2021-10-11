Юлии Саниной – 31: как менялась солистка The Hardkiss за годы карьеры. Фото

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина 11 октября отмечает день рождения. Эпатажной певице исполнился 31 год.

Санина на сцене уже более 10 лет, а ее яркие и космические образы каждый раз поражают поклонников. OBOZREVATEL вспомнил, как менялась в течение карьеры главная украинская рок-звезда.

Юлия Санина родилась в Киеве в семье украинских музыкантов. С детства звезда пела в ансамбле, которым руководил ее отец. Однако в школьные годы девушка перестала интересоваться музыкой и решила стать журналисткой.

Видео дня

В 18 лет Юлия взяла интервью у продюсера Валерия Бебко, с которым у нее завязались романтические отношения. Через несколько лет отношений, в 2011 году, они поженились.

Пара решила основать музыкальный проект Val&Sanina, который впоследствии переименовали в The Hardkiss.

Каждый сценический образ фронтвумен выглядит ярко, эффектно и провокационно.

Первые песни музыканты исполняли только на английском языке. С 2013 года украинская группа начала путешествовать по Европе с концертами.

Первый студийный альбом "Stones and Honey" вышел в 2014 году. Также The Hardkiss признали лучшей группой по версии YUNA.

Когда Юлия Санина забеременела в 2015 году – группа продолжала писать песни и собирать армии поклонников на зажигательных концертах.

Бешеную популярность группа The Hardkiss получила в 2016 году, когда приняла участие в нацотборе Евровидения-2016 с песней "Helpless". Рокеры получили самые высокие оценки жюри, но получили второе место.

С тех пор на концерты The Hardkiss приходят тысячи поклонников.

В 2021 году рок-группа The Hardkiss празднует юбилей – 10 лет. За это время вышло 4 альбома, 57 песен и 30 клипов. По случаю десятилетия основания группы вышел четвертый альбом, который включает 10 синглов.

В следующем году рокеры планируют масштабный концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL писал о группе The Hardkiss: