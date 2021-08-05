Как сложилась судьба самой высокооплачиваемой супермодели мира. Фото в молодости и сейчас

Жизель Бюндхен в конце июля отметила 41-й день рождения. На ее счету сотки обложек глянца и модельных показов, рекламных контрактов и успешных сделок в самых больших городах мира. Сложно поверить, но в юности она даже не планировала стать моделью, а ее рост, большой нос и маленькие глаза служили насмешкой ровесников.

OBOZREVATEL решил узнать, как менялась внешность знаменитой красотки и что поспособствовало ее успеху и многомилионному состоянию.

Жизель Бюндхен родилась в Бразилии в многодетной семье эмигрантов из Германии. Ее отец был писателем, а мать – банковской работницей. Помимо нее, в семье росли еще 5 сестер, одна из которых, Патрисия, близнец Жизель.

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В школьные годы Бюндхен дразнили из-за ее высокого роста (почти 180 см в 13 лет). Она получила прозвище саракура – птицы с длинными ногами, и Олив Ойл в честь тощей подруги "мультяшного моряка" Попая.

Девочка с детства обожала спорт. В числе ее фаворитов были балет, гимнастика, атлетика и волейбол. С последним видом спорта она даже мечтала связать свою жизнь, пока в 14 лет ее не заметил сотрудник одного модельного агентства Elite.

Критики не сразу оценили ее внешность. Говорили, что у Жизель слишком невыразительные глаза и большой нос, а ее неуклюжую походку назвали "лошадиной".

Создавала впечатление гарцующей кобылы. Размер ноги у меня 38,5, рост – 180 см. Моя лошадиная походка была всего лишь способом удержаться на ногах.

Журнал Vogue Франция стал первым глянцевым изданием, поместившим фото Жизель Бюндхен на обложку. После чего лицо Жизель засверкало и на страницах других журналов.

Практически сразу журнал Rolling Stone присвоил ей титул самой красивой девушки в мире, а в онлайн-энциклопедии Vogue она прослыла как самая горячая модель мира.

Бюндхен предложили контракт Givenchy, Dior, Balenciaga и Ralph Lauren, а позже и Victoria’s Secret. Однажды супермодели доверили засверкать на подиуме в самом дорогом бикини линейки Fantasy Bra, стоимостью 15 миллионов долларов.

К 1999 году, после того как был подписан контракт с Victoria’s Secret, я работала 350 дней в году. В обычный сезон только 1 день работы предполагал участие в 6 показах, затем следовали примерки для показов следующего дня, продолжавшиеся до рассвета.

За свою карьеру модель успела поработать и киноактрисой. Она получила роль грабительницы банков в ремейке французского фильма "Нью-Йоркское такси" и роль журналистки в "Дьявол носит Prada".

В 2008 году Жизель ступила на путь защитницы окружающей среды. Сначала она вела блог, в котором размышляла над проблемами экологии, а позже создала собственный проект Florestas do Futuro по защите окружающей среды.

Также Жизель Бюндхен попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая модель современности и оставалась ею на протяжении 15 лет.

В 2000 году Жизель начала встречаться с Леонардо Ди Каприо. Их пару не раз признавали самой красивой парой Голливуда.

В тот период Жизель признавалась, что Лео для нее – лучший во всем. Но за все 5 лет эти отношения так и не переросли во что-то серьезное.

Причиной разрыва с голливудским ловеласом стала его насмешка над дебютом Жизель в кино. Их разрыв был безболезненным. Модель даже оставила актеру одну из своих собак.

В 2006-м Жизель влюбилась снова. Ее избранником стал футболист Том Брэди. По ее словам, это была любовь с первого взгляда.

Они поженились через три года, тогда же у них родился первенец Бенджамин, а в 2012 году – дочь Вивиан.

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