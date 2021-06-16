Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры

Популярная певица Оля Полякова с детства начала посещать музыкальную школу и поэтому на сегодняшний день покоряет сцену и зрителей своим голосом. Знаменитость даже называют "украинской Леди Гагой".

Артистка поступила в Киевский университет культуры, где выбрала эстрадный вокал. Затем посещала занятия по вокалу в Киевской консерватории, после чего получила диплом оперной исполнительницы. О том, как менялась Полякова, и что привело ее к популярности – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Видео дня

Карьера звезды началась с премьеры альбома "Приходи ко мне", в котором было 11 песен. Также певица в свое время работала моделью в мировой столице моды.

Затем в Москве Полякова познакомилась с Денисом Клявером, с которым позже записала совместный трек "Обними меня".

В 2012 году у артистки появилась своя изюминка в образе – кокошник на голове. В этом аксессуаре она предстала в клипе на песню Russian Style. В создании такого кокошника применяют стразы, перья, кристаллы, цветы и дизайнерские элементы.

На сегодняшний день Полякова известна участием в различных украинских шоу: "Дольче Вита Капут", "Привет, декрет!", "Кто против блондинок?", "Суперзвезда" и другие проекты. Кроме того, певица продолжает радовать поклонников новыми песнями, клипами и фотосессиями в пикантных и откровенных образах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками видео, на котором засветила свой большой загородный дом под Киевом. Артистка также показала, как проводит время с семьей и своим коллегой Олегом Винником.