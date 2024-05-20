Как изменился Зеленский за пять лет президентства. Красноречивые фото, говорящие сами за себя

20 мая 2024 года исполнился первый юбилей президентства Владимира Зеленского – бывшего ведущего развлекательных шоу, а ныне – мужественного лидера Украины. Чуть меньше половины его срока пришлось на полномасштабную войну России, из-за чего он так и не смог воплотить все обещания и планы, созданные еще в 2019 году, в реальность.

Пять лет назад тотальное большинство проголосовало за избрание нового молодого амбициозного президента, тогда еще не догадывавшегося, что 24 февраля 2022 года относительно спокойной жизни уже не будет, а весь стресс ярко станет заметным на лице политика. Дополнительный возраст Зеленскому добавляет и борода. OBOZ.UA собрал красноречивые кадры президента Украины за весь его срок, которые говорят сами за себя.

Инаугурация Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года

Амбициозный и веселый – именно с таким настроением началось президентство Владимира Зеленского. С этого дня можно вспомнить немало фотографий, облетевших сеть: от поцелуев с женой Еленой Зеленской после объявления результатов выборов до рукопожатий с обычными украинцами во время первой прогулки в Верховную Раду. Однако наибольший вес имеет фотография, когда Владимир Зеленский высказывал инаугурационную речь и поднимал над головой булаву – исторический символ государственной власти.

Первая встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. 17 июня 2019 года

17 июня 2019 года Владимир Зеленский впервые посетил Францию с официальным визитом. На снимках видно, насколько оба главы государств счастливы. Однако, если сравнить фотографию того дня с кадрами из последней их встречи, состоявшейся в феврале 2024 года, в глазах не видно ни одной искры и радости.

Поездка в Стамбул, Турция. 16 октября 2020 года

Глава государства уже не так весел, каким он был еще полгода назад, а на лице начинает прослеживаться усталость.

Последняя поездка на фронт перед началом полномасштабного вторжения России. 17 февраля 2022 года

В тот день Владимир Зеленский посетил Донбасс, чтобы узнать условия и уровень жизни украинских военных.

Обращение президента к украинцам. 24 февраля 2022 года

24 февраля утром Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что российские войска вторглись на территорию Украины. С тех пор на лице главы государства достаточно редко можно заметить улыбку.

Первая пресс-конференция после начала полномасштабной войны. 8 марта 2022 года

Спустя почти 2 недели после начала полномасштабного вторжения России Владимир Зеленский впервые за долгое время дал пресс-конференцию по ситуации на фронте и в государстве. Именно тогда в его поведении заметили значительные изменения, которые произошли в результате бессонных ночей и груды навалившейся на плечи работы.

Встреча с прессой в полуразрушенной Буче. 4 апреля 2022 года

В апреле Владимир Зеленский посетил освобожденные от российских захватчиков территории Киевской области. Тогда он заявил, что россияне будут нести ответственность за убийства гражданского населения в Буче.

Первая поездка в США после начала полномасштабной войны. 21 декабря 2022 года

На лице президента Украины заметно немало морщин и вид у него усталый. В частности, к тому времени уже видна темная борода, которая до сих пор остается такой же длины.

Предновогодняя супружеская фотография. 31 декабря 2023 года

Елена и Владимир Зеленские довольно редко видятся, поэтому подобные общие фотографии пытаются объяснить, что президент озабочен не только работой, но до сих пор лелеет семейные ценности.

День вышиванки. 16 мая 2024 года

На День вышиванки Владимир Зеленский показал символическую фотографию в вышиванке. Печальные черты лица и морщины никуда не исчезли, но к ним присоединились и поседевшие волосы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская назвала один знак на лице мужа, который ей без слов объяснит, что Украина победила. Пока это остается ее мечтой.

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