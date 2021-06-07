Как изменились известные украинские блогеры, когда стали популярными. Фото до и после

Сегодня блогером может стать любой, у кого есть телефон с хорошей камерой. Однако, для достижения успеха придется продвигать свои идеи, терпеть критику и даже лечь под нож хирурга.

Блог – это все равно, что личный дневник, с одной лишь разницей: за всеми твоими изменениями следят тысячи, а то и миллионы человек. OBOZREVATEL узнал, как изменило блогерство Софию Стужук, Александру Пустовит и других известных украинских инстаграм-див.

Аудитория в Instagram: 5,7 млн подписчиков.

Соня начала свой блог с красивых фотографий на фоне крымских пейзажей и снимков из спортзала. После 18 лет она всерьез занялась своей формой и в зале познакомилась со своим будущим мужем. Первые полмиллиона подписчиков к ней пришли с первой беременностью.

Видео дня

К рождению третьего ребенка за девушкой следили уже миллионы. Кадры и видео с домашних родов, расставание с мужем, а после и его смерть сделали Стужук самой популярной блогеркой в Украине.

Однако, о занятиях в спортзале и своей естественной форме она забыла, сильно набрав в весе и сделав грудь четвертого размера. Также можно обратить внимание на изменившиеся черты лица, особенно, форму губ и скул.

Аудитория в Instagram: 4,2 млн подписчиков.

Алена начала делать карьеру в сети еще в 2015 году в паре с певцом Русланом Кузнецовым – блогеры состояли в браке три года и расстались в 2018 году.

В своем первом видео Алена показала, как сделать макияж главной героини сериала "Дневники вампиров", после этого популярность Венум стала расти. В 2020 году Алена родила дочь от американца Дэрила Туфекчи, и теперь в ее Instagram множество трогательных фото с ребенком, а фолловеров в Instagram добавилось в разы.

На фото 2015 и 2021 годов можно увидеть изменения в лице Алены: ринопластику для изменения формы носа и увеличение губ инъекциями гиалуроновой кислоты.

Аудитория в Instagram: 1,9 млн подписчиков.

Блогер с миллионной аудиторией Саша Пустовит весной 2021 года продемонстрировала в сети свой собственный опыт изменения внешности. Блогер удалила наросты на носовой перегородке, которые мешали дыханию, чтобы более полноценно дышать. И сразу поправила кончик носа.

Кроме этого, жена львовского телеведущего удалила комки Биша, подколола филлерами подбородок и увеличила губы.

Аудитория в Instagram: 1,8 млн подписчиков

Карьеру блогера Таня начала в 2015 году в Instagram, где публиковала свои красивые снимки и делилась с подписчиками мыслями, переживаниями и советами. В 2017 году у нее появился YouTube-канал – бьюти-видео о макияже и уходе за собой.

Поклонникам нравится ее лайфстайл, поэтому новые фото с мужем Парфильевой собирают сотни тысяч лайков даже без подписей.

Подписчики нередко пишут, что, по их мнению, Парфильева делала пластику для коррекции черт лица.

Аудитория в Instagram: 1,5 млн подписчиков

Одни считают, что она настоящая красотка, которая сделала сама себя, а другие называют Омович украинской Ким Кардашьян. С помощью эстетической медицины модель и в самом деле очень сильно изменилась.

При этом, она никогда не была полной и всегда следила за своей фигурой. Однако, популярность в соцсети Instagram ей принесли именно ее многочисленные операции. Преображение фотомодель начала с объемной контурной пластики филлерами.

На этом она не остановилась и сделала маммопластику, изменила форму бюста, липомоделирование талии и липофилинг ягодиц, блефопластику (пластику век), ринопластику и удаление комков Биша.

Ранее София Стужук, недавно сделавшая пластическую операцию, поделилась видео, на котором продемонстрировала, как сейчас выглядит ее грудь. По словам девушки, теперь ей придется менять все белье, так как оно на нее маленькое.

Также OBOZREVATEL писал, как изменились звезды после пластики.