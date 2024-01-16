Как близнецы. 47-летняя Риз Уизерспун удивила сходством с 24-летней дочерью на свежих фото

47-летняя американская актриса Риз Уизерспун удивила фанатов выходом на красную дорожку премии Critics Choice Awards, появившись на мероприятии вместе со своей дочерью. 24-летнюю Аву и ее мать назвали близнецами.

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Звездная семья позировала перед камерами в похожих платьях, что только подчеркнуло их сходство. Об этом сообщает журнал People.

Для красной дорожки Уизерспун выбрала черное платье от Celine с большим асимметричным бантом на талии и стильным разрезом, дополнив образ украшениями Bulgari и лодочками от Christian Louboutins.

Ее 24-летняя дочь Ава посетила церемонию в черном мини-платье от Monique Lhuillier, усыпанном жемчугом, надев туфли Christian Louboutin и добавив в качестве аксессуара сумку Celine.

Неделей ранее актриса посетила "Золотой глобус-2024" вместе со своим 20-летним сыном Диконом. "Это мой первый "Золотой глобус" и на самом деле мое первое вручение наград", – сказал он в интервью Variety.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Гаррисон Форд, которого наградили за карьерные достижения, выдал эмоциональную речь на Critics Choice Award 2024 года. Зал аплодировал стоя.

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