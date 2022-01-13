Как Анна Кошмал выглядела до съемок сериала "Сваты". Фото и видео

Анна Кравчук
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Как Анна Кошмал выглядела до съемок сериала 'Сваты'. Фото и видео

Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась благодаря роли взрослой Женьки Ковалевой в сериале "Сваты", до сьемок в телепроекте была блондинкой. В пятом сезоне ее персонаж появляется на экранах в образе гота, поэтому 16-летней артистке пришлось перекрашиваться. В сети опубликовали видео, сделанное в 2011 году, во время проб начинающей звезды.

Архивная запись появилась на фан-аккаунте сериала в TikTok. OBOZREVATEL решил собрать фотографии Анны Кошмал в детском и подростковом возрасте, чтобы посмотреть, как изменилась любимица публики.

С ранних лет родители отдали девочку на занятия в музыкальную школу и театральную студию, где она практически сразу удивила педагогов своими талантами. Вскоре именно оттуда, в марте 2011 года, Анна попала на пробы для сериала "Сваты-5".

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Как Анна Кошмал выглядела до съемок сериала

Изначально Кошмал не планировала связывать свою жизнь с кино. Она мечтала стать певицей, поэтому готовилась к поступлению на эстрадно-вокальный факультет. Ее планы кардинально изменились после ошеломительного успеха в народном сериале. Девочка-подросток буквально проснулась популярной, а свои амбиции реализовала в образе Женьки.

Как Анна Кошмал выглядела до съемок сериала

Сейчас на счету украинской кинозвезды около 40 фильмов и телесериалов. Режиссеры приглашают ее на главные роли, с которыми она безупречно справляется. А в конце 2021 года на экраны вышел седьмой и заключительный сезон "Сватов", съемки которого начались еще в 2017-м.

Как Анна Кошмал выглядела до съемок сериала

Сейчас Анне 27. Она продолжает строить успешную карьеру, успевая при этом оставаться заботливой женой и мамой маленького мальчика Миши.

Как Анна Кошмал выглядела до съемок сериала

По тому, как менялась внешность Кошмал, можно сделать вывод, что она не боится экспериментов и готова преображаться, если того потребует сценарий.

Как Анна Кошмал выглядела до съемок сериала
Как Анна Кошмал выглядела до съемок сериала

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анна Кошмал показала фото сына Михаила, которому уже три года. Звезда редко делится снимками своего ребенка, но в этот раз продемонстрировала, как вместе с мальчиком отдыхала в горах.

Как Анна Кошмал выглядела до съемок сериала
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