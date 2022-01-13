Как Анна Кошмал выглядела до съемок сериала 'Сваты'. Фото и видео

Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась благодаря роли взрослой Женьки Ковалевой в сериале "Сваты", до сьемок в телепроекте была блондинкой. В пятом сезоне ее персонаж появляется на экранах в образе гота, поэтому 16-летней артистке пришлось перекрашиваться. В сети опубликовали видео, сделанное в 2011 году, во время проб начинающей звезды.

Архивная запись появилась на фан-аккаунте сериала в TikTok. OBOZREVATEL решил собрать фотографии Анны Кошмал в детском и подростковом возрасте, чтобы посмотреть, как изменилась любимица публики.

С ранних лет родители отдали девочку на занятия в музыкальную школу и театральную студию, где она практически сразу удивила педагогов своими талантами. Вскоре именно оттуда, в марте 2011 года, Анна попала на пробы для сериала "Сваты-5".

Видео дня

Изначально Кошмал не планировала связывать свою жизнь с кино. Она мечтала стать певицей, поэтому готовилась к поступлению на эстрадно-вокальный факультет. Ее планы кардинально изменились после ошеломительного успеха в народном сериале. Девочка-подросток буквально проснулась популярной, а свои амбиции реализовала в образе Женьки.

Сейчас на счету украинской кинозвезды около 40 фильмов и телесериалов. Режиссеры приглашают ее на главные роли, с которыми она безупречно справляется. А в конце 2021 года на экраны вышел седьмой и заключительный сезон "Сватов", съемки которого начались еще в 2017-м.

Сейчас Анне 27. Она продолжает строить успешную карьеру, успевая при этом оставаться заботливой женой и мамой маленького мальчика Миши.

По тому, как менялась внешность Кошмал, можно сделать вывод, что она не боится экспериментов и готова преображаться, если того потребует сценарий.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анна Кошмал показала фото сына Михаила, которому уже три года. Звезда редко делится снимками своего ребенка, но в этот раз продемонстрировала, как вместе с мальчиком отдыхала в горах.