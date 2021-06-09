Кайли Миноуг в шубе и мини-платье засветила длинные ноги. Фото

Австралийская поп-певица, автор песен и актриса Кайли Миноуг поделилась фотографиями, на которых позировала в длинной шубе, коротком платье и на каблуках. Поклонники были в восторге от ее нового образа.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала в своем блоге в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Наряд она решила дополнить ярким макияжем с использованием красной помады, объемной укладкой и несколькими украшениями.

В кадре Миноуг была запечатлена на кресле: одну ногу она выставила вперед, тогда как вторую спрятала за длинной шубой. Звезда смотрела не в объектив камеры, а загадочно куда-то в сторону.

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"Королева!", "Моя самая прекрасная!", "Как же мне нравится ваша шуба", "Пожалуйста, скажите мне, что это подделка (шуба)", – написали фанаты в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Кайли Миноуг – поп-певица, автор песен и актриса. Наиболее коммерчески успешная австралийская исполнительница. Она любит экспериментировать с различными жанрами популярной музыки, а также часто изменяет свой сценический образ.

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