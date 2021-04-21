52-летняя Кайли Миноуг удивила фанатов эпатажным нарядом с перьями. Фото

Известная австралийская поп-певица, автор песен и актриса Кайли Миноуг продемонстрировала эпатажный образ, примеряв длинное платье с пышными перьями и множеством блесток.

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она появилась в гламурном наряде оранжевого и нежно-розового цветов. Платье было украшено массивными перьями в области правого плеча, а также снизу – это добавляло образу максимум эффектности и шика. Свой образ знаменитость дополнила босоножками на среднем каблуке, помадой вишневого оттенка и небрежными локонами.

Фанаты были очарованы увиденным, поэтому в комментариях оставляют для звезды много комплиментов. Вот некоторые из них:

"Ну ничего себе!", "Как же это красиво!", "Невероятно", "Вау", "Люблю тебя".

Кайли Миноуг – поп-певица, автор песен и актриса. Наиболее коммерчески успешная австралийская исполнительница. Она любит экспериментировать с различными жанрами популярной музыки, а также часто изменяет свой сценический образ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кайли Миноуг позировала в обтягивающем леопардовом платье. Свой образ звезда дополнила объемными серьгами-кольцами, насыщенным цветом помады и красивой укладкой.