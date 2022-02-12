Кайли Дженнер раскрыла имя новорожденного сына

Американская модель, 24-летняя миллиардерша Кайли Дженнер порадовала своих многомиллионных подписчиков и рассекретила имя второго ребенка. Новорожденного сына назвали Вулф Вебстер.

Соответствующее объявление знаменитость сделала на личной странице в Instagram-stories. Она написала лишь имя сына на темном фоне и добавила смайлик в виде белого сердца (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Известно, что информация о беременности Кайли Дженнер появилась в августе прошлого года, а уже осенью она подтвердила это трогательным постом в соцсетях. Второго февраля 2022 года Кайли родила Вулфа Вебстера, отцом которого является рэпер Трэвис Скотт.

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Модель разместила фотографию в соцсети с рукой малыша. На черно-белом кадре видно маленькое запястье новорожденного и руку старшей сестры мальчика.

Пара также воспитывает дочь Сторми, которой три года.

К слову, Кайли и Трэвис начали строить отношения еще в 2017 году, однако через два года они брали небольшой перерыв. Весной 2021 возлюбленные вновь сошлись

Коротко о знаменитостях:

Кайли Дженнер – – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.

Трэвис Скотт (настоящее имя Жак Берман Уэбстер ) – американский рэпер и продюсер. В 2019 году вместе с Netflix выпустил автобиографический фильм "Look Mom I Can Fly".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что модель Кайли Дженнер отпраздновала гендерную вечеринку, на которой получила множество подарков – коляска от модного дома Dior, украшения Tiffany, огромные букеты цветов и брендовые вещи для мамы и малыша.