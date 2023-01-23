Кайли Дженнер появилась на неделе высокой моды в Париже в платье с головой льва: что символизирует наряд. Фото

Всемирно известная американская блогерша и бизнесвумен Кайли Дженнер посетила показ итальянского бренда Schiaparelli на неделе высокой моды в Париже. Для эффектного появления на публике она выбрала эпатажное платье с огромной головой льва. Как оказалось, это один из предметов из новой коллекции модного дома, которая и была представлена на подиуме.

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Новая коллекция весна-лето-2023 от Schiaparelli удивила зрителей своими смелыми идеями. Голова льва в натуральную величину стала не единственным эпатажным элементом показа. OBOZREVATEL собрал самые яркие фото.

Так, помимо льва, на моделях можно было увидеть головы волка и леопарда. По задумке автора коллекции, звери – это отсылки к аллегориям из "Божественной комедии" Данте, которые символизируют разные человеческие грехи. Лев – гордыню, леопард – зависть, а волк – алчность.

В модном доме отмечают, что животные при создании смелых, а местами пугающих образов не пострадали. Дизайнеры сделали головы вручную из полимерной пены, эпоксидной смолы, искусственного меха и других веганских материалов.

Кайли Дженнер в платье от Schiaparelli, несомненно, произвела фурор, собрав вокруг себя всех папарацци. Она дополнила экстравагантный лук черной сумочкой с позолотой, а также туфлями с золотым носком в виде человеческих пальцев. Обувь, к слову, также из новой коллекции итальянского бренда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кайли Дженнер впервые показала фото своего новорожденного сына от рэпера Трэвиса Скотта. Как известно, мальчика первоначально назвали Вульф, что переводится с английского как волк, однако вскоре звездные родители от этого имени отказались.

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