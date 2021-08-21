Кайли Дженнер беременна вторым ребенком – СМИ
Американская знаменитость Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт вновь станут родителями. 24-летняя миллиардерша беременна от экс-бойфренда, с которым 2 года назад разорвала отношения.
Об этом стало известно из источников, близких к знаменитой семье. Несколько недель назад Дженнер возобновила отношения со Скоттом, подогрев слухи о романе. Инсайдеры утверждают, что Дженнер вскоре станет мамой во второй раз, пишет издание Page Six.
Также отмечают, что семья Кайли уже знает новость о ее беременности. К тому же на днях Кейтлин Дженнер (отец-трансгендер модели и ее сестер) сообщил в интервью, что скоро вновь станет дедушкой, при этом не называя имен.
Напомним:
Об отношениях Дженнер и Скотта стало известно в конце весны 2017 года. Тогда же появилась информация о том, что Кайли впервые беременна.
В 2018 году 1 февраля звездная пара стала родителями. У них родилась дочь Сторми.
В октябре 2019 года пара заявила, что они разошлись.
В начале лета этого года Трэвис Скотт и Кайли Дженнер впервые за 2 года вышли в свет вместе, подогрев слухи о возобновление отношений.
Коротко о знаменитости:
Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото. На фото звезда позировала с распущенными длинными волосами в купальнике бежевого цвета, который еле прикрыл ее пышные формы.