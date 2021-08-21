Кайли Дженнер беременна вторым ребенком – СМИ

Американская знаменитость Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт вновь станут родителями. 24-летняя миллиардерша беременна от экс-бойфренда, с которым 2 года назад разорвала отношения.

Об этом стало известно из источников, близких к знаменитой семье. Несколько недель назад Дженнер возобновила отношения со Скоттом, подогрев слухи о романе. Инсайдеры утверждают, что Дженнер вскоре станет мамой во второй раз, пишет издание Page Six.

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Также отмечают, что семья Кайли уже знает новость о ее беременности. К тому же на днях Кейтлин Дженнер (отец-трансгендер модели и ее сестер) сообщил в интервью, что скоро вновь станет дедушкой, при этом не называя имен.

Напомним:

Об отношениях Дженнер и Скотта стало известно в конце весны 2017 года. Тогда же появилась информация о том, что Кайли впервые беременна.

В 2018 году 1 февраля звездная пара стала родителями. У них родилась дочь Сторми.

В октябре 2019 года пара заявила, что они разошлись.

В начале лета этого года Трэвис Скотт и Кайли Дженнер впервые за 2 года вышли в свет вместе, подогрев слухи о возобновление отношений.

Коротко о знаменитости:

Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото. На фото звезда позировала с распущенными длинными волосами в купальнике бежевого цвета, который еле прикрыл ее пышные формы.