Каднай об образе Буряка на шоу 'Маска': задачей было не убиться на сцене. Эксклюзив

В субботу, 20 марта, на телеканале "Украина" состоялся девятый выпуск популярного шоу "Маска", во время которого покинул проект звездый участник в костюме Буряка – выпускник первой украинской "Фабрики звезд" Дмитрий Каднай.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL знаменитость поделился впечатлениями от участия в проекте и рассказал, какие песни не успел исполнить в шоу.

– Дмитрий, признавайтесь, на каком эфире или номере появилась мысль о том, что детективы вас узнают?

– Когда я пел песню "Uptown Funk" Бруно Марса, потому что там мы ничего не скрывали и не меняли особо мой голос. К тому же песня мне очень близка. И именно тогда детективы впервые озвучили версию, что под маской я. Первой была Оля Полякова, которая почему-то сама не поверила своему предположению и все время меня видела в других участниках.

– А как бы вы прокомментировали версии звездных детективов, вас называли и Зибровым, и Харчишиным, и всерьез думали, что вы артист в возрасте?

– Ну подождите, я думаю, что это здорово! Потому что мы пытались всячески запутывать зрителей и детективов. К тому же я пытался сделать свой вокал максимально разнообразным! Например, когда я предложил продюсерам спеть песню "Смерека", даже и предположить не мог, что она получится именно такой. Мы пытались от всего получать максимум удовольствия! Я особенно благодарен режиссерам, потому что они сразу почувствовали персонажа таким, какой он есть, это видно во всех номерах, постольку с Буряком творили, что хотели! Моей же задачей было не убиться на сцене.

– И вам, к счастью, это удалось! А сложно ли было выступать в этом костюме?

– Он нереально неудобный! Большущая голова держалась на плечах, и в ней была маленькая дырочка, от которой в общем-то зависела моя жизнь – благодаря ей я мог дышать. В самом костюме есть пузико и попочка – можно было хорошо кушать и не волноваться, о том, что поправишься, потому что пот тек тремя ручьями. Ведь, если хочешь двигаться – нужно было научиться управлять этой конструкцией! Обувь полностью обшита камнями, а еще она со своими особенностями. У вас было такое, что шнурок развязался и неудобно идти? А представьте, что на вас вместо одного ботинка – три.

Очень сложно! Первые эфиры было тяжело, потому что не было вентиляции, жарко и не чем дышать. Но скажу честно, под конец, я втянулся – стал более поворотливым, мне стало легче управлять этой конструкцией.

– Вы сказали, что записали еще одну песню, но не успели ее показать, а что именно подготовили зрителям?

– Это была песня "Another One Bites the Dust" группы "Queen". Должно было быть очень весело и феерично!

– Настолько сложно было ломать себя как вокалиста?

– Было круто, что все это обсуждаемо и мы с продюсерами всегда приходили к общему консенсусу. Но я всегда за необычные решения! Например, я очень хотел исполнить песню "Вовчиця" Олега Винника в стиле танго.

Но главный прикол в том, что, когда ты экспериментируешь и лепишь все это в студии, можешь найти крутые фишечки, которые раньше не применял. И все это было для меня по-новому.

– А вы рассказали кому-то об участии в шоу?

– Так нельзя же! Нас попросили подписать контракт, носить худи, маску, в которой ничего не видно на холоде. Никто не знал, кто под масками.

– Какой костюм или же участник вам нравится больше всех?

– Честно скажу, в ходе съемок я не смотрел шоу вообще, я находился в гримерке. Но буду смотреть в эфире, потому что понимаю, какая работа была сделана. Поэтому я хочу просто сесть и наслаждаться шоу, как все зрители: предлагать свои версии, угадывать и ошибаться. Из костюмов я видел только тех, кто был со мной в номинациях. Все просто невероятные!

