Каднай про образ Буряка на шоу 'Маска': завданням було не вбитися на сцені. Ексклюзив

У суботу, 20 березня, на телеканалі "Україна" відбувся дев'ятий випуск популярного шоу "Маска" , під час якого покинув проєкт зірковий учасник у костюмі Буряка – випускник першої української "Фабрики зірок" Дмитро Каднай.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL знаменитість поділився враженнями від участі в проєкті і розповів, які пісні не встиг виконати в шоу.

– Дмитре, зізнавайтесь, на якому ефірі або номері з'явилася думка про те, що детективи вас впізнають?

– Коли я співав пісню "Uptown Funk" Бруно Марса, тому що там ми нічого не приховували і не міняли особливо мій голос. До того ж пісня мені дуже близька. І саме тоді детективи вперше озвучили версію, що під маскою я. Першою була Оля Полякова, яка чомусь сама не повірила своїм припущенням і весь час мене бачила в інших учасниках.

– А як би ви прокоментували версії зіркових детективів, вас називали і Зібровим, і Харчишиним, і думали, що ви артист у віці?

– Ну почекайте, я думаю, що це здорово! Тому що ми намагалися всіляко заплутувати глядачів і детективів. До того ж я намагався зробити свій вокал максимально різноманітним! Наприклад, коли я запропонував продюсерам заспівати пісню "Смерека", навіть і припустити не міг, що вона вийде саме такою. Ми намагалися від усього отримувати максимум задоволення! Я особливо вдячний режисерам, тому що вони відразу відчули персонажа таким, яким він є, це видно у всіх номерах, оскільки з Буряком творили, що хотіли! Моїм же завданням було не вбитися на сцені.

– І вам, на щастя, це вдалося! А чи складно було виступати в цьому костюмі?

– Він нереально незручний! Величезна голова трималася на плечах, і в ній була маленька дірочка, від якої загалом залежало моє життя – завдяки їй я міг дихати. У самому костюмі є черевко і попочка – можна було добре їсти і не хвилюватися, про те, що погладшаєш, тому що піт тік трьома струмками. Адже якщо хочеш рухатися – потрібно було навчитися керувати цією конструкцією! Взуття повністю обшите камінням, а ще воно зі своїми особливостями. У вас було таке, що шнурок розв'язався і незручно йти? А уявіть, що на вас замість одного черевика – три.

Дуже складно! Перші ефіри було важко, тому що не було вентиляції, жарко і нічим дихати. Але скажу чесно, під кінець, я втягнувся – став більш поворотким, мені стало легше керувати цією конструкцією.

– Ви сказали, що записали ще одну пісню, але не встигли її показати, а що саме підготували глядачам?

– Це була пісня "Another One Bites the Dust" гурту"Queen". Повинно було бути дуже весело і феєрично!

– Настільки складно було ламати себе як вокаліста?

– Було круто, що все це обговорюваємо і ми з продюсерами завжди приходили до спільного консенсусу. Але я завжди за незвичайні рішення! Наприклад, я дуже хотів виконати пісню "Вовчиця" Олега Винника в стилі танго.

Але головний прикол у тому, що, коли ти експериментуєш і ліпиш все це в студії, можеш знайти круті фішечки, які раніше не застосовував. І все це було для мене по-новому.

– А ви розповіли комусь про участь у шоу?

– Так не можна ж! Нас попросили підписати контракт, носити худі, маску, в якій нічого не видно на холоді. Ніхто не знав, хто під масками.

– Який костюм або ж учасник вам подобається найбільше?

– Чесно скажу, під час зйомок я не дивився шоу взагалі, я був у гримерці. Але дивитимуся в ефірі, тому що розумію, яка робота була зроблена. Тому я хочу просто сісти і насолоджуватися шоу, як всі глядачі: пропонувати свої версії, вгадувати і помилятися. З костюмів я бачив тільки тих, хто був зі мною в номінаціях. Усі просто неймовірні!

