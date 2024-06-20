К загадочной смерти звезды 'Друзей' Мэттью Перри может быть причастна знаменитость: у нее изъяли телефон и ноутбук

Американские правоохранители заподозрили, что к смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри могла быть причастна его известная подруга. Имя подозреваемой не раскрывают, однако известно, что в ее доме провели обыски и изъяли телефон с ноутбуком.

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Неназванная знаменитость согласилась сотрудничать с полицейскими и была уже на многочисленных допросах. Об этом эксклюзивно сообщили In Touch.

Вскрытие тела актера показало, что он умер от "острого влияния кетамина", однако препарата в доме звезды не нашли. Так возникла теория, что Перри употреблял кетамин не один. Расследуя эту гипотезу, стражи порядка вышли на известную подругу актера, которая могла быть с ним в тот день.

"Она наняла адвокатов и провела множество встреч с представителями правоохранительных органов с тех пор, как они пришли в ее дом с ордером на обыск. Она молчит по поводу сложившейся ситуации. Но следователи должны были что-то знать, чтобы получить ордер и явиться из обыском в таком виде", – сказал инсайдер.

Звезда, чье имя журналисты знают, но не раскрывают из-за "деликатности расследования", утверждает, что не имеет к смерти Мэттью никакого отношения.

Сообщается, что знаменитости познакомились в реабилитационном центре и завязали "неожиданную дружбу". Однако считается, что они оба бросили употребление наркотиков.

Пока официальных обвинений женщине не выдвигают. Как утверждает инсайдер, подозревала эмоционально подавленная, а следствие может "выбить ее из колеи, независимо от того, замешана она или нет".

Напомним, звезда "Друзей" преждевременно ушел из жизни 28 октября 2023 года. Его тело обнаружил ассистент, вызвавший службы быстрого реагирования.

Правоохранители не обнаружили в апартаментах погибшего наркотиков, от которых долгие годы был зависим актер. Однако в доме нашли немало рецептурных препаратов, в том числе антидепрессантов.

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