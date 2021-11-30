К 70-летию со дня рождения Назарчука анонсировали трибьют-альбом с Бабкиным и Pianoboy. Архивные фото

Украинские музыканты, среди которых Pianoбой (Дмитрий Шуров) и Сергей Бабкин, готовят трибьют-альбом главных хитов Назария Яремчука, одного из основателей украинской эстрады. Заявляется, что на слушателей ждут не просто кавер-версии, а переосмысленные песни легендарного украинского артиста.

Отметим, что Яремчук родился 30 ноября – ровно 70 лет назад. В честь такой даты готовится масштабный кроссплатформенный мультимедийный проект "Re:Яремчук". Как стало известно OBOZREVATEL, кроме трибьют-альбома, туда войдут документальный фильм о певце, уникальная марка от "Укрпочты" и многое другое.

Сообщается, что альбом "находится на стадии активной подготовки", однако точная дата его публикации пока не называется.

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Яремчуку во времена, когда отсутствовал даже намек на появление отечественного шоу-бизнеса, удалось получить широкую популярность и стать фактически украинской мегазвездой своего времени.

В 2021-м, через 26 лет после смерти, Яремчуку присвоили звание Героя Украины.

Назарий имел честь первым спеть канонические произведения Владимира Ивасюка ("Червона рута", "Водограй" и другие), а также снялся в фильме "Червона рута" 1971 года.

У артиста было много фанаток. Говорят, что в то время даже появилась мода на имя "Назарий" для новорожденных.

Вокалист выступал в составе ВІА "Смерічка", также пел в дуэте с Василием Зинкевичем.

Его известные песни: "Незрівняний світ краси", "Чуєш мамо", "Якщо мине любов", "Батько і мати", "Зачаруй", "А матіоли цвіт" "Червона рута", "Водограй", "Смерекова хата", "Стожари", "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори", "Пісня буде поміж нас", "Писанка", "Гей ви, козаченьки", "Я ще не все тобі сказав" и другие.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре Pianoбой и певица Джамала выпустили трогательный клип на совместную песню "Эндорфины". Фанаты назвали композицию очень легкой и позитивной.