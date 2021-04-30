Jerry Heil в одном купальнике дефилировала перед зеркалом. Фото

Украинская певица, автор песен и YouTuber Jerry Heil (Яна Шемаева) продемонстрировала фигуру в купальнике, записав пикантное видео.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующий ролик (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она появилась в бюстгальтере серого цвета и трусах с высокой посадкой с тонкими завязками на животе.

В кадре артистка приблизилась к зеркалу, остановившись на несколько секунд, чтобы показать себя поближе. Кроме того, на лице у звезды был нанесен яркий макияж, который она дополнила крупными блестками.

"Это видео о том, что нужно делать такие видео! Они, как точка на карте моего собственного пути, на которую затем можно нажать и посмотреть, где я была. И, если работать так же добросовестно, потом смогу отследить прогресс", – объяснила свое появление в таком виде исполнительница.

Коротко о знаменитости:

В 2012 году Jerry Heil запустила свой канал на YouTube, где публиковала влоги и каверы на популярные украинские и зарубежные песни. Это были хиты таких исполнителей: "Twenty One Pilots" , "Океан Ельзы", "The Hardkiss" и "Kodaline".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Jerry Heil в эротических позах снялась в фотосессии. Она опубликовала короткий ролик, на котором продемонстрировала, как создаются красивые снимки. Звезда позировала в белой майке и бордовых трусах, волосы собраны в хвост.