Jerry Heil появилась в образе невесты: классный шаг в отношениях. Фото и видео

Украинская певица, автор песен и YouTuber Jerry Heil (Яна Шемаева) презентовала новый клип, в котором появилась в образе невесты. Знаменитость объяснила, что премьера видеоработы состоялась в тот день, когда она вышла замуж сама за себя.

"Торжество" артистка транслировала на своей странице в Instagram, а также показала фото и видео с праздника. Однако не все поклонники были в восторге от увиденного, назвав это "полным бредом" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты – оказывается, и здесь существует компромисс", – высказалась по этому поводу звезда.

Видео дня

Главной героиней в клипе стала инопланетянка, роль которой исполнила сама Яна. Вместе с семьей невеста едет в обычное украинское село, чтобы выйти замуж. Роль ее жениха сыграл участник проекта "Лига Смеха" Иван Люленов. Режиссером видео выступил Тарас Голубков.

Коротко о знаменитости:

В 2012 году Jerry Heil запустила свой канал на YouTube, где публиковала влоги и каверы на популярные украинские и зарубежные песни. Это были хиты таких исполнителей: "Twenty One Pilots" , "Океан Ельзы", "The Hardkiss" и "Kodaline".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Jerry Heil в одном купальнике дефилировала перед зеркалом. Она появилась в бюстгальтере серого цвета и трусах с высокой посадкой с тонкими завязками на животе.