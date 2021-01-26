Jerry Heil показала, как выглядела до популярности. Фото

Молодая украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) показала, как выглядела четыре года назад до того, как стала популярной.

Соответствующий снимок 25-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На архивном кадре певица позировала практически без макияжа и в серой одежде (фото смотрите ниже).

"И тут я такая... трудно выразить эмоции. Что скажете?" – прокомментировала публикацию Jerry Heil.

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Многие написали, что Jerry Heil "очень изменились". Другие же засыпали девушку комплиментами.

"Какой же был ребенок", "Как изменилась. Такие красивые щечки имела", "Скажу просто – офигеть", "С каждым годом все лучше и прекрасней", "Прекрасная", "Какая красивая", – написали люди.

Jerry Heil – украинская певица, автор песен и блогер. Девушка начала карьеру после того, как в 2012 году запустила свой канал на YouTube, где публиковала видеоблоги и музыкальные каверы. Позже она выпустила сингл "Охрана, отмена", который вошел в пятерку лучших в Украине. Ее дебютный студийный альбом Ya, Yana был позже выпущен в октябре 2019 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее Jerry Heil решила подать в суд на малоизвестного исполнителя FAYNYY (Сергей Москалец), который выпустил песню "Не Яна", где в припеве признается, что хочет "тр*хнуть Джерри Хейл".