Jerry Heil – 26: топ-5 самых странных образов певицы, сломавших все стереотипы

Украинская певица и автор Jerry Heil (Яна Шамаева) 21 октября празднует 26-летие. Артистка каждый день трудится ради того, чтобы радовать своих фанатов новыми песнями и образами, которые ломают все стереотипы.

Свой день рождения именинница будет праздновать в кругу друзей, которые уже готовят для нее сюрпризы. Поэтому пока Яна выбирает, что надеть в честь такого события, OBOZREVATEL вспомнил самые яркие луки вокалистки, которые запомнились зрителям своей неординарностью (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В шубе и велосипедках

В полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 Jerry Heil выступала в ярко-желтой шубе с черными пятнами и блестящих велосипедках. Фанатам не понравился образ участницы, поэтому она сменила его на менее кричащий, однако не менее оригинальный.

Видео дня

С лысой головой

В октябре прошлого года артистка шокировала фанатов кардинальным изменением прически. Яна выложила видео, где снимала себя в зеркале, демонстрируя лысую голову. Фанаты тогда решили, что это ее новый образ на будущий Хэллоуин и почти угадали.

Экстремально длинная коса

В своем официальном клипе # БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА певица наоборот примерила парик, из которого сплели длинную косу. Авторы приняли неожиданное решение – завязать волосы на шее Jerry Heil, с которым девушке пришлось проехаться на скутере, станцевать в магазине и сходить на шопинг.

С синей кожей

В своем новом видео на канале под названием ТУК-ТУК-ТУК артистка отказалась от неординарной одежды и причесок, однако появилась в образе инопланетянки с синей кожей. Ярким акцентом стали длинные ногти Яны, которые меняли дизайн и форму на протяжении всей песни.

Пижама на Нацотборе

В финале национального отбора на Евровидение на телеканале СТБ певица учла замечания о том, что ее желтая шуба отвлекала внимание от песни и пришла на выступление в пижаме. Бледно-голубой костюм, состоящий из рубашки и брюк, контрастировал с масштабами конкурса и создавал диссонанс в голове зрителей.

Интересные факты о знаменитости:

Из-за детской травмы Jerry Heil отказалась от мяса и стала вегетарианкой. Дело в том, что ее родители работают предпринимателями, которые зарабатывают на скотоводстве;

В 2018 году певица участвовала в шоу "Х-Фактор", где на нее впервые обратили внимание;

Недавно у Яны и актрисы Анны Тринчер возник скандал из-за того, что первая случайно выложила переписку с интимными фото второй. Ссора закончилась вылитым стаканом холодной воды на Jerry Heil

Также OBOZREVATEL сообщал, что Jerry Heil появилась в образе невесты и сообщила, что вышла замуж за саму себя. Праздничный день артистка демонстрировала в своих социальных сетях.