Jay Z прислал сотню роз бабушкам из дома престарелых за вирусную пародию на Рианну: их видео собрало более 31 млн. просмотров

Известный американский рэпер Jay Z подарил сотню роз пенсионеркам, спародировавшим выступление певицы Рианны на "Супербоуле". На днях их видео собрало более 30 млн. просмотров и не прошло мимо внимания известных исполнителей.

Видео дня

Об этом сообщили журналисты Insider, ссылаясь на слова работников дома престарелых. Jay Z высоко оценил чувство юмора звезд вирусного видео (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пенсионерки, проживающие в доме престарелых Arcadia Senior Living в Кентукки, сняли свою версию песни Rude Boy, которую Рианна впервые за 5 лет исполнила на "Супербоуле" в окружении танцовщиков в белых костюмах.

Рэперу так понравилась версия бабушек, что он послал им букеты разных цветов с запиской и упоминанием своего лейбла, с которым работает Рианна.

"Мы любим TikTok здесь, в Roc Nation", – говорилось в открытке. Сотрудники Arcadia Senior Living подтвердили журналистам, что отправителем был именно Jay Z.

Ролик, где пенсионерки, одетые в белые образы, расступились перед бабушкой в красном, собрал около 31 млн. просмотров и более 3 млн. лайков.

Кстати, танцовщики Рианны стали мемом в сети из-за их однотонных костюмов. В частности, популярными стали сравнения с овцами и кровяными тельцами.

Как писал OBOZREVATEL, певица Адель, пришедшая на "Супербоул" специально для выступления коллеги, рассмешила пользователей сети своим поведением. Подробнее об этом – читайте в материале.