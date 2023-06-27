Известный российский певец публично сжег свой паспорт и попросился в Киев: в РФ проводятся проверки

Российский 25-летний певец Эдуард Шарлот, известный своими эпатажными выходками, публично сжег паспорт РФ, когда переехал в Армению. Артист заявил, что хочет попасть в Киев, и попросил украинские власти поспособствовать его официальному приглашению.

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В России уже отреагировали на антивоенные призывы исполнителя и готовятся его проверять. Ролик певец распространил в Instagram, который насчитывает почти 200 тысяч подписчиков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В видео Шарлот заявил, что три года борется с режимом, однако до недавнего времени жил и работал в России. Перейдя границу, он записал обращение к Путину, где зачитал краткий стишок о том, что россияне устали от лжи.

После этого фанаты из РФ "донесли" на певца директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, а она инициировала проверку артиста.

В то же время, Шарлот опубликовал новый пост, где на камеру сжег свой российский паспорт. После этого он обратился к украинцам.

"Последние три года активно борюсь с политикой государства в отношении войны против Киева. Хочу попасть в столицу Украины, поддерживать людей выступлениями и другим. Считаю необходимым быть в сложный момент с теми, кого притесняют. Я больше не гражданин преступной России. Пожалуйста, организуйте путь, например, по официальному приглашению", – заявил россиянин.

Заметим, что в своей стране Шарлот был известен не только творчеством, но и странными выходками. В частности, он трижды сообщал подписчикам, что умер, чтобы привлечь к себе внимание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что солист группы One Republic Райан Теддер удивил поклонников заявлением, что после войны хочет выступить в Российской Федерации. После шквала хейта он опозорился еще больше, назвав народ страны-террористки "чудесным".

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