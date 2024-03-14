Известный украинский актер-воин рефлекторно выстрелил в коллегу в форме армии РФ на съемочной площадке

Украинский актер Владимир Ращук, в 2022 году добровольно вступивший в ряды защитников, вернулся к съемкам и рассказал о том, насколько трудно ему было адаптироваться к актерству. Однажды на площадке сериала "Позывной "Тамада" военный рефлекторно выстрелил в другого актера в форме российского оккупанта.

К счастью, патроны были ненастоящими, однако съемочный процесс пришлось остановить. Об этом актер рассказал в комментарии ТСН.

"Психологически трудно адаптироваться к съемочной площадке. В сериале есть сцена, когда у нас происходит стрелковый контакт с орками и "Тамада" убирает одного из них. Но во время съемок я периферийным зрением увидел этого орка и рефлекторно выстрелил. Конечно, это были ненастоящие патроны, но режиссер остановил съемку, подошел ко мне переспросить, все ли ок", – поделился актер.

За несколько лет службы он стал командиром 7-й роты 3-го Батальона "Свобода", а сейчас является офицером секции S-3. Однако работу перед камерой Владимир Ращук до сих пор обожает, хоть и сталкивается иногда с неприятными ситуациями.

Например, артисту трудно общаться с украинцами, которые остаются "оторванными от реальности", мало знают о войне и не овладевают военным делом.

"Это очень необычно, иногда болезненно. Потому что иногда на проектах видишь тех, кто до сих пор оторван от реальности. По моему мнению, параллельно со своей профессией всем нужно овладевать военным делом", – объяснил артист-воин.

После победы Украины он мечтает вернуться к актерству и надеется, что полюбит свою профессию еще больше. Напомним, премьера трагикомедии "Позывной "Тамада" состоится сегодня, 14 марта, на телеканале "2+2".

Ранее OBOZ.UA писал, что Владимир Ращук вспомнил, как впервые разрыдался на передовой. Это произошло в Луганской области после тяжелого и кровопролитного боя.

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