Известный актер-стриптизер, которого все время путали с Тарзаном, жестко прошелся по 'дешевым' танцам путиниста

Актер и трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев вспомнил, что раньше его очень часто путали с ярым путинистом Тарзаном (настоящее имя – Сергей Глушко), поскольку они имели много общих черт во внешности. Артиста сильно раздражали подобные сравнения, ведь россиянина никак нельзя было назвать примером для подражания из-за его ужасных танцев.

По словам Суровцева, Тарзан является примером максимально клишированного стриптизера, для кого главное побыстрее снять с себя одежду. Знаменитость прошелся по деятельности приспешника Кремля в интервью Славе Демину.

"Меня постоянно это бесило. Я был на него похож, когда был моложе. Вот это "лошадиное" лицо, крупные зубы. Тогда я еще ходил с распущенными волосами, и каждый день слышал в свою сторону "Тарзан, Тарзан", как будто я под него закосил. А ведь мы просто похожи", – поделился актер.

Алексей Суровцев лично не знаком с Тарзаном, однако их как минимум три раза приглашали стать участниками одного ток-шоу. Как предположил актер, основной целью проекта могло быть высмеивание его сходства с путинистом.

"Но Глушко совсем не пример для подражания. Там нечего брать. У него именно тот стандартный, клишированный стриптиз, который все привыкли видеть. Это просто раздеться до трусов. А может и без трусов. Было такое, наверное, что он и без белья танцевал", – сказал артист.

