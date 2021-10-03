Известную российскую актрису госпитализировали с коронавирусом – СМИ

В воскресенье, 3 октября, известная российская актриса 58-летняя Ольга Прокофьева попала в больницу с коронавирусом. Заболела она еще 28 сентября.

Такая информация появилась в Telegram-канале "Mash". Женщина почувствовала себя плохо, вернувшись в Москву из Краснодарского края. Она жаловалась на слабость и кашель.

Актриса сделала ПЦР-тест на COVID-19, который оказался положительным. Врачи назначили ей лечение и сказали принимать лекарства дома, однако препараты не помогали.

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Вскоре Прокофьевой стало хуже, появились хрипы, и она позвонила в скорую. Тогда знаменитость привезли в больницу, где установили, что у нее среднетяжелая форма ковида. Позже, однако, компьютерная томография (КТ) грудной клетки показала, что у нее легкая степень поражения организма инфекцией.

Ольга Прокофьева знаменита своими ролями в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Дети Арбата". Сама же она называет себя в первую очередь театральной актрисой и уже более 35 лет играет в Московском академическом театре им. В. Маяковского.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 62-летнюю российскую телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус.