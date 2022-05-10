Известная украинская модель Пономарь сообщила о смерти брата от рук россиян

Известная украинская модель Кристина (Кристи) Пономарь сообщила, что ее брат погиб во время войны в Украине от рук российских оккупантов. Она поделилась печальной новостью вчера, 9 мая.

"Ты мой герой! Мой брат! Герои не умирают... Российская армия убила моего брата", – написала Пономарь на своей странице в Instagram, добавив несколько фотографий своего брата. На фото можно увидеть улыбающегося мужчину в военной форме.

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На своей странице в TikTok модель тоже поделилась печальной новостью, добавив, что у ее брата остался трехлетний сын.

"Спасибо тебе, мой герой. Твой сын будет тобой гордиться. Я хочу плакать снова и снова... Его сыну всего три года", – указала Пономарь.

Она также добавила, что похороны пройдут завтра, 11 мая, из-за чего она вернется в Киев и впервые с 13 февраля увидит свою семью. Девушка добавила, что боится увидеть разбомбленные дома.

Напомним, ранее известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская сообщила о смерти своего родного дяди Александра в блокадном Мариуполе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona сообщила о гибели от рук российских оккупантов своего кума, имя и фотография которого не захотела выкладывать. По ее словам, мужчина мужественно защищал Украину.