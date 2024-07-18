Известная певица пьяной исполнила гимн США перед тысячами зрителей на стадионе. Видео конфуза

Известная в США кантри-певица и четырехкратная номинантка на "Грэмми" Ингрид Эндресс спела перед целым стадионом гимн Америки в состоянии алкогольного опьянения. Ее странное поведение взбудоражило общество в соцсетях, из-за чего артистка призналась о своем состоянии в то время и отметила, что уже обратилась за медицинской помощью.

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15 июля Эндресс исполнила национальный гимн США на стадионе Globe Life Field в Техасе во время бейсбольного матча. Что в голосе, что в движениях певицы во время выступления заметна тревога. О своем похмелье она призналась в соцсети Х и попросила прощения у любителей спорта и сограждан.

"Я не собираюсь врать, я была пьяной минувшей ночью. Сегодня я ложусь в больницу, чтобы получить необходимую помощь. Прошлой ночью это была не я. Я извиняюсь перед MLB, всеми фанатами и этой страной, которую я так люблю, за это заявление. Я дам вам всем знать, как проходит реабилитация, я слышала, что это очень увлекательно", – написала она.

Как пишет People, за несколько часов до своего "худшего пения гимна Америки" Эндресс прислала рассылку своим фанатам с анонсом будущей песни и объяснением того, что в жизни пришлось пройти, чтобы быть такой, какова теперь.

"Мне пришлось разойтись с некоторыми людьми, которые помогли мне сделать себе имя. Это отправило меня в то, что в моей стране, Америке, называют "депрессией", но я не врач. Я была на самой низкой точке, где я когда-нибудь была, поэтому решила вернуться туда, где я выросла, в Колорадо. Иногда достаточно провести несколько часов в родном городе, чтобы вспомнить, кто ты на самом деле, и ты начинаешь гордиться тем, кем ты стал. Я надеюсь, что у каждого есть свой собственный Колорадо, к которому можно вернуться, когда чувствуешь себя потерянным", – написала артистка, что может указывать на психические травмы, из-за которых она выпила алкоголь, прежде чем исполнить главную песню страны.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ингрид Эндрес появилась на церемонии награждения "Грэмми-2023" в откровенном наряде от украинского бренда.

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