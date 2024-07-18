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Известная певица пьяной исполнила гимн США перед тысячами зрителей на стадионе. Видео конфуза

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
3,2 т.
Известная певица пьяной исполнила гимн США перед тысячами зрителей на стадионе. Видео конфуза

Известная в США кантри-певица и четырехкратная номинантка на "Грэмми" Ингрид Эндресс спела перед целым стадионом гимн Америки в состоянии алкогольного опьянения. Ее странное поведение взбудоражило общество в соцсетях, из-за чего артистка призналась о своем состоянии в то время и отметила, что уже обратилась за медицинской помощью.

Видео дня

15 июля Эндресс исполнила национальный гимн США на стадионе Globe Life Field в Техасе во время бейсбольного матча. Что в голосе, что в движениях певицы во время выступления заметна тревога. О своем похмелье она призналась в соцсети Х и попросила прощения у любителей спорта и сограждан.

"Я не собираюсь врать, я была пьяной минувшей ночью. Сегодня я ложусь в больницу, чтобы получить необходимую помощь. Прошлой ночью это была не я. Я извиняюсь перед MLB, всеми фанатами и этой страной, которую я так люблю, за это заявление. Я дам вам всем знать, как проходит реабилитация, я слышала, что это очень увлекательно", – написала она.

Известная певица пьяной исполнила гимн США перед тысячами зрителей на стадионе. Видео конфуза

Как пишет People, за несколько часов до своего "худшего пения гимна Америки" Эндресс прислала рассылку своим фанатам с анонсом будущей песни и объяснением того, что в жизни пришлось пройти, чтобы быть такой, какова теперь.

"Мне пришлось разойтись с некоторыми людьми, которые помогли мне сделать себе имя. Это отправило меня в то, что в моей стране, Америке, называют "депрессией", но я не врач. Я была на самой низкой точке, где я когда-нибудь была, поэтому решила вернуться туда, где я выросла, в Колорадо. Иногда достаточно провести несколько часов в родном городе, чтобы вспомнить, кто ты на самом деле, и ты начинаешь гордиться тем, кем ты стал. Я надеюсь, что у каждого есть свой собственный Колорадо, к которому можно вернуться, когда чувствуешь себя потерянным", – написала артистка, что может указывать на психические травмы, из-за которых она выпила алкоголь, прежде чем исполнить главную песню страны.

Известная певица пьяной исполнила гимн США перед тысячами зрителей на стадионе. Видео конфуза

Ранее OBOZ.UA писал, что Ингрид Эндрес появилась на церемонии награждения "Грэмми-2023" в откровенном наряде от украинского бренда.

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