Известная американская актриса заявила, что ее 25-летний сын – трансгендер

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис заявила, что ее 25-летний сын является трансгендером. По ее словам, они с мужем "с удивлением и гордостью наблюдали, как сын стал дочерью Руби".

Об этом знаменитость рассказала в интервью журналу AARP Magazine. Актриса уточнила, что Руби, которую в прошлом звали Томасом, выходит замуж в следующем году (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Звездная мама не только поддержала ребенка в этом непростом решении, но и сказала, что трансгендерный переход помог ей осознать важную вещь. А именно – гендер может меняться, а жизнь как таковая представляет собой "сплошные метаморфозы". Женщина резюмировала, что ей удалось "отбросить старые идеи и принять новую реальность".

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Коротко о знаменитости:

Джейми Ли Кертис – американская актриса и писательница. Дочь актеров Джанет Ли и Тони К ер тиса. Стала известной на ранних этапах своей актерской карьеры, получив титул "королева крика", из-за ролей в ряде знаменитых фильмов ужасов, таких как: "Хэллоуин" (1978), "Поезд страха" (1980), "Туман" (1980), "Школьный бал" (1980), "Хэллоуин 2" (1981) и множество других.

У нее с супругом двое приемных детей: Энни Гест и Томас Гест (теперь уже дочь Руби).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канадский актер, режиссер и продюсер Эллиот Пейдж дал первое интервью журналу Time после каминг-аута. Это признание помогло ему справиться с паническими атаками и депрессией. В разговоре Пейдж рассказал, что после успеха фильма "Джуно" в главной роли он чувствовал давление со стороны окружающих и СМИ. И только честное признание в своей сексуальной ориентации помогло почувствовать себя по-настоящему свободным.