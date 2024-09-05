Измены, интриги и неожиданное признание Дантеса. Самое интересное закулисье кинохита этой осени – картины 'Граф Монте-Кристо'

С сегодняшнего дня, 5 сентября, в кинотеатрах начинается показ масштабного приключенческого фильма "Граф Монте-Кристо". Главную роль в картине исполнил суперзвезда французского кино Пьер Нине, который в украинской версии разговаривает голосом певца Владимира Дантеса.

Видео дня

OBOZ.UA побывал на премьерном показе картины в столичном кинотеатре "Жовтень" и расскажет все интересные подробности о фильме и закулисных историях его создания.

Сюжет фильма "Граф Монте-Кристо" разворачивается в начале 19-го века. Молодой человек Эдмон Дантес, только что совершивший сногсшибательный скачок в своей карьере (в 22 года вступил в должность капитана корабля дальнего плавания), становится объектом зловещего заговора. Мужчину арестовывают в день его свадьбы с любимой девушкой Мерседес за несовершенное преступление. Арестант попадает в заточение грозных стен замка Иф, однако спустя долгих 14 лет ему таки удается сбежать. Дантес добирается на остров Монте-Кристо, где находится множество сокровищ, о которых он узнал в свое время от сокамерника. Так Эдмон становится фантастически богатым человеком. И отправляется в Париж, где намерен расплатиться со своими обидчиками очень неожиданным способом.

Картина снята по роману Александра Дюма, написанному им в соавторстве с Огюстом Маке. Книга считается одним из двух главных романов Дюма (наряду с "Тремя мушкетерами") и классикой приключенческого романа. Это одно из самых экранизируемых произведений мировой литературы – по его мотивам снято более 40 фильмов.

"Граф Монте-Кристо" – одна из самых больших когда-либо рассказанных историй. Настоящий миф, смешивающий несколько кинематографических жанров – приключения и триллер, наложенные на невероятно могущественную историю любви", – рассказывали сценаристы Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер в одном из интервью. По их словам, рассказ в картине ведется от имени Дантеса, "первого французского супергероя, который переходит из света в тень, принимая образ мстителя".

Главного героя на экране олицетворил известный французский актер Пьер Нине. Ранее его можно было увидеть в главной роли в биографическом фильме "Ив Сен-Лоран", за который имеет престижную премию "Сезар". А также – в "Черном ящике", "Идеальном мужчине" и "Притворись моим парнем".

Пьер Нине рассуждает о смысле своей новой работы так: "Фильм заставляет нас пересмотреть и задать вопрос самим себе – шаг за шагом: какова была бы наша собственная реакция на того, кто причинил нам столько боли. Я думаю, что мы нашли очень интересное решение. Это действительно большой и масштабный фильм, кроме того, наша версия идет далеко в психологическом плане. Французы прекрасно умеют исследовать человеческую душу, которую переполняет месть и жажда справедливости".

Бюджет фильма составил 43 миллиона евро. В этом году картина была представлена на внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля, где получила почти 12-минутные овации на премьерном показе. Компании Pathé и Chapter 2, работавшие над картиной, известны в том числе еще одной яркой работой – картиной "Три мушкетера" по тому же Александру Дюма.

Мировые кинокритики благосклонно отнеслись к картине: "Роскошная и волнующая французская версия классической истории о мести снова становится новой", "Приключенческая история Александра Дюма непростая, но пара французских режиссеров блестяще ее воплотила", "Дьявольски красивая старинная история об измене и интригах, которая проходит в игре фехтования, великолепных костюмах и резиновых масках на лицах", "Отмечая темноту, которая медленно охватывает нашего героя, режиссеры увлекательно используют контрасты, предоставляя Пьеру Нине возможность продемонстрировать много разных сторон таланта, которым он удивляет нас в течение своей карьеры".

В украинской версии картины главного героя озвучил певец и ведущий Владимир Дантес, его любимую Мерседес – популярная актриса Наталья Денисенко. Артисты посетили премьерный показ картины, который состоялся в столичном кинотеатре "Жовтень".

"Сколько времени ты дублировала этот фильм?" – переспросил Дантес Денисенко. "Пришла на часок, поработала", – пожала Наталья плечами. "А я почти месяц, по шесть часов в день", – выдал Владимир, хотя и не являющийся профессиональным актером дубляжа, однако имеющий определенный опыт в этой профессии. В частности, несколько лет назад он подарил свой голос главному герою мультфильма "Гулливер возвращается", а также озвучивал одного из персонажей в мультипликационной картине "Гарфилд".

На презентации Дантес также признался, что когда читал книгу "Граф Монте-Кристо" в детстве, это была для него романтическая история о том, как главный герой делает все для того, чтобы вернуть свою любовь. "А когда ты читаешь это взрослым, понимаешь, что все совсем не так. Это история не о любви, это история о разбитом человеке, которого сломали, а затем под тяжестью мести он потерял и себя", – добавил Владимир.

Обращая внимание на деликатное замечание организаторов мероприятия, что артист преждевременно раскрывает сюжетную информацию, тот решил заинтриговать: "Короче, все погибнут!" Корреспондент OBOZ.UA после просмотра картины спешит успокоить: в большинстве своем умрут только плохиши. Кроме того, хотим отметить, что три часа в кино (а именно столько идет картина на экране) проходят очень быстро, что тоже очень хороший признак качества ленты.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский фильм "Медовый месяц" сорвал аплодисменты в Венеции: о чем рассказывает драма, на которую выделили всего 8 млн гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!