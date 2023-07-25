Изменены нос, глаза, подбородок: эксперт раскрыла, как Марго Робби 'перекроила' лицо до съемок 'Барби'. Фотосравнение

Звезда нашумевшего фильма "Барби", американская актриса Марго Робби сильно изменилась в течении кинокарьеры. Знаменитость не признается, обращалась ли к хирургам, однако зрители утверждают, что лицо актрисы точно "перекроили".

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Известный косметолог Дана Омари-Харрелл наглядно продемонстрировала, что глаза, нос и подбородок Марго Робби раньше выглядели по-другому. О том, какие процедуры могла сделать актриса до съемок "Барби", она написала в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Косметолог, сравнив фото знаменитости в начале карьеры и сейчас, сделала выводы, что Марго Робби изменила почти каждый сантиметр своего лица, однако очень осторожно, чтобы сохранить природные черты.

"Ей сделали блефоропластику (операция по изменению формы век, разреза глаз – ред.), наполнение под глазами, минимальную подтяжку бровей, увеличение щек, удаление буккального жира, пластику губ и носа, которая уменьшила ширину ноздрей и кончик... Я также думаю, что, возможно, немного объема добавили ее подбородку, поскольку он выглядит длиннее", – предположила экспертка.

Кроме этого, она считает, что Марго Робби не пренебрегает ботоксом, чтобы разгладить морщинки. Впрочем, по словам Омари-Харрелл, все процедуры звезда делает осторожно, чтобы не навредить своей активной мимике.

Дана Омари-Харрелл отметила, что все операции и "уколы красоты" были выполнены профессионально, так что с первого взгляда трудно догадаться, что актриса когда-то меняла свои черты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что кинокритики и зрители активно делятся своими отзывами о "Барби". Одни называют его прекрасной историей без глубокого смысла, другие, напротив, восхищаются освещением принципиальных тем через призму юмора. Больше реакций – читайте здесь.

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