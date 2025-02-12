Измена, 17-летняя разница в возрасте и 'служебный роман': что известно о личной жизни звезды 'МастерШеф' Ольги Мартыновской

Украинский кулинар и звезда реалити-шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала об изменениях в своей личной жизни. В конце января шеф-повар впервые заговорила о своих новых отношениях, однако теперь отметила, что ее сердце свободно.

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Оказалось, что она разошлась с бойфрендом за несколько дней до праздника всех влюбленных – Дня святого Валентина. Об этом кулинарный эксперт рассказала на своей странице в Instagram.

"Когда вы вчера разошлись с парнем, а уже с утра нужно снимать ролик ко Дню, бл*ть, влюбленных", – не подбирая слов написала шеф-повар.

Чтобы не слишком драматизировать ситуацию, Ольга Мартыновская решила немного пошутить, отметив, что ей жаль своего оператора, которому придется выслушать ее истории, пока судья "МастерШеф" не попадет к психологу.

Что известно о личной жизни Ольги Мартыновской

Несмотря на то, что кулинар пытается не раскрывать слишком много подробностей о своих отношениях, иногда она все же делится с поклонниками некоторыми деталями. Так, например, Ольга Мартыновская признавалась, что закрутила роман с мужчиной по имени Руслан, который на 17 лет старше ее. По словам звезды "МастерШеф", бойфренд отвечал всем ее стандартам.

"Он примерно такой, как я себе представляла. Для меня было принципиально важным всегда, чтобы мой избранник был высокого роста, ибо у меня рост 173 см. Просто я рядом с мужчинами, которые ниже меня, чувствую себя динозавром или гигантом, мне некомфортно. Я верю в любовь между парами любого роста, но у каждого из нас свои тараканы в голове. Еще он должен быть старше меня, потому что я уже мама для Веры и не хочу быть мамой для кого-то другого", – рассказывала шеф-повар.

Не обошлось в личной жизни Ольги Мартыновской и без болезненных моментов. Судья шоу "МастерШеф" пережила измену любимого мужчины. Как отметила кулинар, неприятный случай произошел около 11 лет назад. В то время она училась и работала во Франции, поэтому решила начать отношения на расстоянии и была убеждена, что это не помешает любви пары. Однако все оказалось совсем не так: "Я приехала и собственными глазами увидела, что в мою квартиру, в которой он жил, приходили девушки. А со мной в переписке была любовь".

Интересно, что долгое время Мартыновской приписывали роман с ее коллегой, ресторатором Владимиром Ярославским. Они вместе играют роль судей на шоу "МастерШеф", а поклонники заподозрили, что между ними вспыхнула искра. Однако кулинар такие предположения опровергает.

"Мы с Владимиром очень классные и настоящие друзья. Мы подписали договор, что ни один секс не должен повлиять на нашу дружбу и ее испортить. Друга сегодня найти сложно. Поэтому мы ценим нашу дружбу и не портим ее", – отметила шеф-повар.

Стоит отметить, что несколько лет Ольга Мартыновская состояла в браке с Иваном Кобецем. Пара официально узаконила отношения в 2015-м, а уже через год на свет появилась их общая дочь Вера. Однако любовь Мартыновской и Кобеца все же дала трещину, поэтому в 2020 они развелись. Кулинар отмечала, что никогда не запрещает бывшему мужу проводить время с дочерью, ведь, несмотря на то, что отношения между ними не сложились, девочка должна общаться с отцом.

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