'Из-под палки' – не мой случай: Малика Казакова о жизни, карьере и как сделать себя успешной

Имя Малики Казаковой мало известно в Европе, однако на азиатской сцене она добилась немалых успехов. Сейчас талантливая артистка и бизнесвумен поставила перед собой новую амбициозную цель – завоевать Америку.

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Наш разговор с Маликой не только о ее жизни и карьере, но и том, как можно "сделать себя" ежедневно двигаясь вперед и развивая свои таланты и способности, принимая порой неординарные и смелые решения.

Настоящий талант виден с рождения

– Каждая история начинается с детства. Расскажите, когда вы начали заниматься музыкой и танцами? Не приходилось ли маме и папе заставлять дочь "из-под палки", как это нередко бывает?

– Я родилась в 1989 году небольшом городе Токмок Киргизской ССР, расположенного среди горного ущелья Шамси. Невообразимо красивое место, окруженное величественными горами.

Свои "таланты" я впервые проявила еще в роддоме. Мама рассказывала, что в роддоме через несколько часов после моего рождения среди других она услышала глубокий, даже грубоватый голос, и с удивлением спросила акушера, действительно ли у ее ребенка такой голос. Когда мне рассказывали эту историю, я сильно комплексовала о своем голосе, но сейчас понимаю, что это моя фишка (улыбается).

Мой отец увлекался музыкой, а мама – танцами. Воспоминания детства – это поющий и играющий на гитаре папа, подозреваю что именно там и началась моя страсть к эстраде. У папы шикарный музыкальный вкус, он слушал Майкла Джексона и Принца, а маме больше нравились Шаде и Уитни Хьюстон. На этих песнях выросла и я.

В 4 года я переехала жить к бабушке и пошла в обычную школу, которую, кстати, закончила на "отлично" с красным аттестатом. Параллельно я уговорила родителей отдать меня на разные секции, поэтому "из-под палки" – не мой случай. Я сама хотела и сама настояла. В общем, оказалось что из танцев, рисования, лепки и музыки лучше всего мне давалось первое и последнее.

Переломный момент для меня произошёл в 11 лет – это было выступление мамы на конкурсе красоты. Именно тогда я поняла, что сцена – это то, что дает мне ощущение жизни, живой и яркой, той, какой хочется.

– Несмотря на это, вы все же после школы не сразу пошли в музыканты, если можно так сказать…

– В 17 лет я переехала в город Бишкек, в котором и началась моя осознанная жизнь. Мама вышла замуж после развода, и у меня появился любимый папа и два замечательных брата: старший – Чынгыз и младший – Дастан.

После окончания школы, встал вопрос выбора дальнейшего пути – продолжить музыкальное обучение в музучилище или даже в консерватории, или "обычный" вуз. Родители с высоты жизненного опыта поначалу скептически относились к профессии артиста и посоветовали: "Доча, ты сначала получи практически нужное образование, а дальше иди по той дороге, которую сама выберешь для себя".

Так я попала на филологический факультет – в самую последнюю волну, набрав ровно те баллы, которые были нужны, чтобы пройти на бюджет. Мне там было неинтересно и я уже понимала, что словесностью я заниматься точно не буду. Но вуз я все-таки закончила, и, как это часто бывает у молодых людей, положила диплом на полку и заочно поступила в школу искусств.

Найти себя и покорить Пхукет с нуля

– Таиланд возник в вашей жизни случайно?

– Сложно сказать. Это было неожиданно для меня, но наверное где-то свыше было так решено и все случайное – хорошо спланированное, но нам неведомое будущее. В университетские годы я самостоятельно продолжала обучается вокалу и танцам и набираться опыта, выступала на концертах местных киргизских звезд, ездила с гастролями в соседние города. Постепенно меня заметили местные продюсеры и предложили контракт, но тут я решилась наверное на самый отчаянный шаг в своей жизни и в октябре 2013 года уехала на остров Пхукет к подруге. Я не знала ни тайского, ни английского и у меня почти не было с собой денег.

За несколько дней до отлета на Пхукет близкий человек занял у меня крупную сумму и не вернул. Я полетела в Таиланд со 140 долларами в кармане. А ведь в новой стране нужно платить за жилье, транспорт, еду. Мысль, как заработать, давила. Поэтому на четвертый день пребывания в королевстве я уже устроилась на работу.

– Свои первые ощущения в чужой стране помните?

– Первое, с чем пришлось столкнуться – страх и неуверенность в завтрашнем дне. От неизвестности будущего, от того, что не знала, сделала ли я правильный выбор, приехав сюда. Страхов было очень много. Первые трудности – это незнание языка, местности, обычаев.

Не могу сказать, что начинать жизнь с нуля не на Родине трудно, ведь вспоминая первые дни, я улыбаюсь тому, что все время переживала из-за себя и своей жизни. Оказалось все намного проще и интересней, главное в нужный момент взять себя в руки и успокоиться.

Из позитива – Пхукет поразил меня своим добрым, отзывчивым, искренним народом, своей красотой, вкусными фруктами, экзотическими животными, морем, можно очень долго это перечислять. Иногда мне и не верилось, что я живу в таком волшебном месте. Местные поначалу очень удивлялись, когда слышали мою русскую речь. Внешне я похожа на тайку, а русская речь и азиатская внешность вызывали диссонанс.

Иногда доходило даже до смешного. Однажды во время шоу зрители приняли меня за трансгендера. У меня был очень эффектный костюм. Я пела под лучами софитов в ярком длинном платье. После шоу ко мне подошел коллега и рассказал, что стал невольным свидетелем разговора двух посетителей. Они спорили, девушка я или все-таки трансгендер. Сначала меня это очень обидело, но потом подруга объяснила мне, что в Таиланде самые красивые девушки – мужчины в прошлом.

Однако сложнее всего было, когда театр, в котором я начала солировать, обанкротился. Наступил кризис, российский турист перестал приезжать. Из-за отсутствия денег я даже не могла уехать домой. К счастью, эти времена прошли.

– У вас достаточно откровенные образы во время выступлений. Вы снималась в рекламе. Не было комплексов по поводу внешности или по поводу "аморальности", ведь восточных девушек воспитывают довольно строго в этом плане?

– В модельный бизнес я попала, как только приняла себя. Раньше не представляла, как можно носить открытые купальники и ходить по пляжу в одном бикини! У меня был сильный страх осуждения. Природа меня наградила не только хорошим голосом, но и внешностью. Мне стали предлагать рекламные съемки для отелей, дизайнерской одежды, и я поняла, что в этом нет ничего зазорного. Как-то даже снялась в клипе у голливудского джаз-певца Элайджо Рока.

– И тогда случился конкурс "Мисс Пхукет", в котором вы победили…

– На конкурс Miss Phuket 2015 я попала случайно. Изначально нас пригласили выступить на мероприятии, но один из участников нашей группы посоветовал мне поучаствовать. Так я стала одной из участниц конкурса, где уже соревновались шесть девочек из разных стран СНГ. В конкурсе не было особого соперничества, помогали друг другу как могли, поддерживали, клеили ресницы, поправляли прически, то есть за кулисами была совсем иная энергетика, нежели которая бывает на конкурсах красоты.

Времени на подготовку было очень мало, но интуитивно я понимала, что есть мои ребята, которые помогут с музыкой, есть "Палаззо", которое поможет с костюмами, и есть мой потенциал, который просто нуждается в уверенности. Так в течение одного дня мне удалось подготовиться к конкурсу: я написала приветствие в стихотворной форме, подготовила творческий номер, который состоял из вокала и сольного танца, собралась с эмоциями – и я ею стала (улыбается). Я – Мисс Пхукет 2015!

Вы даже представить не можете, какие у меня были эмоции на тот момент. Это было сравнимо с внутренней бомбой, состоящей из разноцветных шариков эмоций. Честно говоря, до последнего не верила в это, но в итоге сделала вывод, что если поверить в себя, полюбить то, что ты делаешь, и при этом уважительно отнестись к самой жизни и людям в ней, то можно добиться многого.

– На Пхукет приезжает много известных творческих личностей. С кем вам удалось познакомиться, возможно поработать вместе?

– Вы правы, Пхукет привлекает множество российских и зарубежных звезд. Также я выступала в ближнем зарубежье и моими зрителями были Децл, Митя Фомин, Анастасия Волочкова, а так же Джек Ма, Стивен Сигал, Жан клод Ван Дам и другие. Однажды меня пригласили выступить на новогоднем закрытом семейном ужине. Стою я на Яхте в длинном красивом платье. Ночь, яхта плавает в открытом море, с яхты виднеется остров Пхукет, начинают взрываться фейерверки, я начинаю петь песню "Есть только миг", поворачиваю голову, а передо мной стоит солист группы Rammstein. Атмосфера была очень необычная и я поняла, что жизнь – самый и интересный сценарист! Это было одним из самых запоминающихся моментов "островной жизни", и таких воспоминаний очень много.

– На Пхукете вы построили неплохую карьеру, открыли собственную компанию. Почему вы решили уехать с острова?

– В прошлом году я решила расширить географию своих выступлений и переехала в Бангкок. Но если честно, я уже добилась определенного статуса на азиатской арене талантов. И сейчас мой взор направлен на Америку, именно туда съезжаются самые талантливые, интересные и трудолюбивые артисты.

– А не было мысли вернуться домой, в Кыргызтан?

– Я стараюсь регулярно приезжать домой. Там мои родители, друзья, там моя прошлая любимая жизнь, к которой я хочу возвращаться и с улыбкой вспоминать все, что было.

Огонь, змея и мужской коллектив

– Давайте поговорим немного о творчестве. Расскажите, как рождаются идеи для шоу? Кто подбирает музыку, костюмы, создает концепцию номеров?

– Свои программы, костюмы, идеи своих шоу я придумываю сама. В зависимости от того, какой к нам приходит заказ – я разрабатываю концепцию выступления. Думаю, в этом деле очень помогает моя эмпатия вперемешку с чувством стиля, опытом и индивидуальностью моей команды. Я составляю трек-листы для своего бэнда в зависимости от концепта мероприятия: для ужина – джаз кавер программа, для дня рождения или открытия зажигательный концерт. Мы выступаем с русскими, английскими, латинскими, тайскими и китайскими песнями. Со своим танцевальным коллективом я сама разрабатываю костюмы, выбираю с хореографом музыку и далее обсуждаем идеи для выступлений и потом команда ставит постановку.

Честно говоря, я понимаю, что данном этапе пора делегировать многие дела, но как человек-перфекционист мне это сложно дается. Однажды во время выступления мне стало плохо и мой бэнд отлично отыграли часть программы без меня (некоторые участники бэнда поют). После этого я поняла, что мне чаще нужно доверять своей команд, делегировать некоторые дела им, а самой заниматься освоением новых целей.

– Вам легче работать с мужчинами или с женщинами? Как это – быть руководителем-женщиной в мужском коллективе?

– Самое интересное – имея два коллектива: музыкальный и танцевальный бэнд, в числе которых только мужчины или женщины, я понимаю насколько разная коммуникация между нами. Быть женщиной руководителем в мужском коллективе – сложно, так как мужчины не воспринимают тебя на "своем" уровне. Да и в самом начале нашего становления, как коллектива, думаю мне не хватало знаний, чтобы доносить информацию до ребят. Думаю мне далось это только после нескольких лет работы с Бэндом. Мы учимся друг у друга, и это не всегда приятный процесс, но в итоге то, что я получаю от нас на выходе – бесценный опыт.

– Жизнь артистов немыслима без курьезных моментов, у вас наверное тоже есть такие…

– Не без этого конечно. Однажды перед выступлением (я танцевала со змеей), животное испугалось большого количества людей вокруг и в какой-то момент начала сжиматься у меня на шее, в итоге получился эффект удушения. Мои танцоры очень испугались за меня, видя как я не могу разжать сдавливающего мою шею питона, да я и сама испугалась. Я вышла с закулисья наружу из здания продышаться. Змеи чувствуют температуру и настроение того, с кем взаимодействуют. Все обошлось, потому что я не запаниковала, взяла себя в руки. В итоге мы выступили отлично, змея тоже осталась с нами (смеется. – Ред.).

В другой раз был номер с огнем. Команда перелила керосина на инвентарь с которым должна была выступать, мы подожги его и я вышла в зал. О казусе я поняла, когда огонь начал немного обжигать мне кожу, но у меня не было возможности остановить шоу, поэтому я просто начала сильно размахивать инвентарем, чтобы хоть немного сдуть огонь со своих рук. В итоге тоже все обошлось. Было на самом деле очень много таких курьезов в нашем творчестве, и я считаю, что благодаря им, мы с командой становимся более профессиональней, так как проигрываем разные варианты событий и набираемся опыта.

Но несмотря на то, что моя деятельность с виду кажется яркой легкой и беззаботной, в реальности же это очень большой труд. Нужно запланировать кучу разноплановых задач, распределить эти задачи между собой и коллективом, проследить за тем, чтобы они выполнялись во время. То есть я выступаю в качестве менеджера, артиста, руководителя, костюмера, постановщика. Иногда учу песни, постановки, придумываю и зарисовываю костюмы, заказываю из, веду переговоры с клиентами. Мне это лично все нравится, потому что идеи рождаются из головы, либо от вдохновения чем-то, и для меня это интересный процесс, который нужно максимально проявить в материальном.

Жизнь за кулисами

– Вы молодая, красивая и успешная женщина и наверняка у вас немало поклонников. У них есть шансы или ваше сердце занято?

– Сейчас мое сердце свободно, и я в поиске "своего" человека. Последние отношения были несколько лет назад, после которых я ушла в "рабочее настроение". При таком графике и распорядке дел, иногда сложно успевать ходить на свидания. Но, дверь эта не закрыта, и мне интересно общаться с новыми интересными деятельными мужчинами.

На данный момент у меня очень поменялось мнение об отношениях, как таковых. Возможно на это в какой-то степени повлияла моя работа. Я считаю, что, лично для меня, отношения – это пространство, в котором оба партнера – разносторонние, интересные, деятельные люди, между которыми присутствуют особые уважительные теплые чувства и обязательно химия. В мире очень много интересных свободных людей, главное, чтобы было желание найти своего, а у меня оно есть. Поэтому, когда встречу своего человека, я обязательно напишу об этом в другой статье (улыбается).

– Чем вы занимаетесь помимо сцены, чем увлекаетесь?

– Я очень люблю учиться. Сейчас осваиваю бизнес-психологию, а именно продуктивную коммуникацию в бизнесе, параллельно повышаю уровень английского языка, занимаюсь вокалом, учу новые хореографии для своих выступлений, ставлю новые цели и вызовы. Все мои хобби коннектятся с моей работой, и мне это очень нравится. Поэтому, я считаю себя счастливым человеком, так как нашла свое призвание, и в целом все мои хобби – это моя работа. Главное для меня, всегда помнить, что нужно идти вперед, осваивать что-то новое, двигаться и получать от этого удовольствие.

– У вас уже достаточно богатый жизненный опыт. Что посоветуете тем, кто только начинает развиваться в музыке и танцах, тем, кто хочет попробовать начать жизнь в другой стране?

– Ребятам, которые собираются выехать за границу, хотелось бы сказать, что все зависит только от вас. Не нужно надеяться на случай, друзей или родителей, нужно просто искать себя, понимать то, чем хотите заниматься, верить в это, двигаться к своим целям, даже если страшно, уважать свою жизнь, людей, вне зависимости от их плохого или хорошего настроения. Каждый день – это начало вашей жизни, и начинать его нужно с хорошим настроем, без злости, обид, ненависти, нужно быть искренним, добрым, открытым, несмотря на все страхи, ведь падает каждый идущий, но встает и идет дальше, вне зависимости от следующих падений, только победитель! Ребята, верьте в себя и людей, и тогда у вас точно все получится!