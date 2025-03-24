Иво Бобул рассказал, где сейчас его старший сын – гражданин США, а также младший, которого окрестил Леонид Кучма

Народный артист Украины Иво Бобул – отец двух сыновей от разных браков. Старший сын певца живет с семьей много лет в США, младший – в Киеве, с родителями.

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Об этом исполнитель рассказал в интервью OBOZ.UA. У певца также есть дочь, которая живет с семьей в Черновцах.

"С Русланом нормальные отношения, он уже очень давно живет в США, – говорит Иво Бобул о старшем сыне, которому уже около 40 лет. – Получил гражданство этой страны. Мы обязательно видимся, когда бываю там с выступлениями. С его дочерью, моей внучкой, пока не знаком лично. Последний раз, когда мы с сыном встречались, он заехал на авто, час только побыли вместе. Торопился на работу, там не так, как у нас: надо много работать, жизнь совсем по-другому устроена".

Артист также рассказал о младшем сыне, 20-летнем Даниле, который живет с папой и мамой в Киеве: "Он студент факультета международных отношений. Плюс много работает, увлекается компьютерными технологиями. Хотел бы я, чтобы он пел? Нет, не было у меня таких мечтаний. Понимаешь: чтобы стать певцом, нужно очень тяжело и тяжело работать годами. Поэтому пусть он занимается тем, к чему лежит душа. Я никогда ему не навязывал свое мнение, напротив, говорил: выбирай сам, что будет твоим".

По словам исполнителя, он очень близок с Данилой: "Когда у меня было больше свободного времени и меньше концертов, мы не только проводили вдвоем немало времени. Собирались и его друзья. Они катались на велосипедах, а я сидел в кафе – наблюдал оттуда за ними. Сейчас Даня уже взрослый, как мне кажется, не столь нуждается в компании папы. Но мы очень близки – да".

Крестный папа младшего сына Бобула – второй президент Украины Леонид Кучма. Однако певец не очень охотно говорит об этом: "Я уже об этом много раз рассказывал. Не надо эти вопросы задавать сейчас снова. Кому это интересно во время войны? Сыну уже вот сколько лет".

Полное интервью с Иво Бобулом читайте здесь.

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