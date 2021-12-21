Иван Дорн – российской журналистке: я украинец и украинский язык обожаю!

Певец и продюсер Иван Дорн заявил, что чувствует себя полностью украинцем, хотя и разговаривает на русском языке. Это музыкант объяснил окружением, в котором вырос, подчеркнув: он обожает государственный язык Украины.

Такие темы в интервью затронула российская журналистка, блогер Катерина Гордеева. Запись ее разговора с певцом была опубликована на YouTube-канале "Скажи Гордеевой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я украинец – и все", – сказал Дорн, отвечая на вопрос журналистки об украинских корнях. Он отметил, что говорит не о генетике.

"Это не вопрос кровей и даже не ДНК. То есть, не генетических каких-то историй. А этники, которой ты насыщаешься, культуры, менталитет – все это приобретаешь здесь и становишься украинцем", – сказал музыкальный продюсер.

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Собеседница поинтересовалась, на каком языке Дорну снятся сны. Тот ответил, что на русском, пояснив: "Украинский язык – не мой родной".

"Так случилось, что в городе, в котором я вырос, Славутиче (Киевская область, – ред.) в основном все говорили по-русски", – рассказал звезда.

Дорн начал изучать украинский только в 5 классе, а сама школа, в которую он ходил, была русскоязычной.

"Образовалась такая атмосфера в Славутиче, русскоязычности: школа у меня была русскоязычной, была русская литература, русский язык. Сейчас этого невозможно представить в нашей стране. Такого уже давно нет. Но тогда было так", – рассказал журналистке Дорн.

Он добавил, что так получилось, что украинский – не его родной, хотя он и вырос в Украине. Знаменитость добавил, что раньше государственный язык было сложно услышать на улицах, но теперь ситуация поменялась.

Музыкант заявил, что обожает украинский. Он признался: ему "где-то даже совестно", что он не владеет языком свободно.

Самой большой проблемой он назвал то, что не пишет на украинском, но хочет сочинять на этом языке более качественные тексты.

Коротко о знаменитости:

Иван Дорн – 33-летний украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий. Основатель и директор студии звукозаписи Masterskaya. Бывший участник группы "Пара нормальных".

Родился 17 октября 1988 года в Челябинске (Россия). Когда Ване было 2 года, семья переехала в Украину, в Славутич (Киевская область). С 2013 года женат на однокласснице – Анастасии Новиковой. Есть дочь Василиса и сын Иван.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дорн в откровенном интервью Дмитрию Гордону признался, что болезненно воспринимает критику его политических взглядов. Артист рассказал, что не любит кричать со сцены о патриотизме, однако многие от него этого требуют.

Он также прокомментировал свое отношение к войне на Донбассе, используя нецензурную лексику. "Я это воспринимаю как полный п**дец, если честно. У меня не укладывается в голове, что мы до сих пор остаемся без части Донецкой и Луганской областей, без Крыма, то, что на Донбассе идет война между Украиной и Россией", – сказал Дорн.