Дорн назвал войну на Донбассе 'полным п...цем' и объяснил, почему выступает в России

Украинский певец и продюсер Иван Дорн в откровенном интервью Дмитрию Гордону признался, как относится к войне на востоке страны, используя в своих высказываниях нецензурную лексику. Артист рассказал, что не любит кричать со сцены о патриотизме, однако многие от него этого требуют.

Выпуск на YouTube-канале "В гостях у Гордона" с Иваном Дорном появился в сети вчера, 8 декабря. Отвечая на вопросы о политике и гастролях в России, музыкант переходил на родной язык.

"Сегодня хочу, чтобы мои соотечественники слышали меня на украинском", – заявил Иван в начале разговора. Таким образом он хотел показать свою позицию по отношению к Родине и стране-агрессору. Однако Гордон акцентировал на том, что интервью будет смотреть большое количество поклонников Дорна с Беларуси, Казахстана и других стран СНГ, которые могут не понять его речь. Тем не менее, на вопросы, касающиеся Украины и России, певец отвечал на украинском языке.

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Артист признался, что болезненно воспринимает критику его политических взглядов, поскольку позиционирует себя, в первую очередь, как музыкант и ждет оценку исключительно своего творчества.

"Когда меня не любят из-за музыки, текста или голоса – окей, воспринимаю это нормально. Мне становится обидно тогда, когда меня обвиняют в нелюбви к стране. Я не кричу со сцены о своем патриотизме, однако от меня этого некоторые силы требуют. Но ведь я – украинский артист. И остаюсь им за пределами Родины. Я хочу собирать стадионы не речами о патриотизме, а своей музыкой", – прокомментировала звезда.

Иван сейчас работает и проживает в Киеве. В столице у него есть квартира и свое креативное пространство "Дом культуры "Мастерская", где он и общался с Гордоном. Однако Дорн продолжает гастролировать в РФ. Когда журналист спросил музыканта, что он думает касательно войны, которая началась в 2014 году, знаменитость ответила:

"Я это воспринимаю как полный п***дец, если честно. У меня не укладывается в голове, что мы до сих пор остаемся без части Донецкой и Луганской областей, без Крыма, то, что на Донбассе идет война между Украиной и Россией... Это полный п***дец. Вот что я чувствую", – открыто заявил исполнитель, опустив глаза вниз.

Он подчеркнул, что во время выступлений в РФ остается украинским артистом, который распространяет родную культуру.

"Я не считаю, что когда выступаю в России, я вызываю агрессию. Наоборот, я хочу чтобы русский слушатель полюбил украинскую музыку. Когда я выхожу на сцену заграницей, я представляю украинскую культуру. Я пропитан ДНК, местным этносом, фольклором, народным творчеством. Все это есть в моей музыке, все это я несу в массы", – высказался Иван.

Дорн также отметил, что многие СМИ вырывают его фразы из контекста в разговорах об Украине и отношениях с Россией, делая громкие заголовки. На самом же деле, по словам певца, он всегда оставался верен своему народу и стране.

"Здесь рождены мои дети, здесь моя семья, мои родители. И когда ты выясняешь, что тебя не воспринимают в (родной) стране, это накладывает отпечаток чего-то тяжелого и непонятного. И ты не знаешь, как дальше двигаться. ничего плохого для своей страны ты действительно не делал и всегда был уверен в том, что все, что ты делаешь, – это только проукраинское. У меня есть лучшие слушатели, которые никогда не сомневались и не сомневаются в патриотизме Дорна", – подытожил музыкант.

Коротко о знаменитости:

Иван Дорн – 33-летний украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий. Основатель и директор студии звукозаписи Masterskaya. Бывший участник группы "Пара нормальных".

Родился 17 октября 1988 года в Челябинске (Россия). Когда Ване было 2 года, семья переехала в Украину, в Славутич (Киевская область). С 2013 года женат на однокласснице – Анастасии Новиковой. Есть дочь Василиса и сын Иван.

Самые популярные песни: "Стыцамэн", "Бигуди", "Северное сияние", "Танец пингвина", "Ненавижу" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Иван Дорн на Каннском кинофестивале появился в одежде украинских дизайнеров. На его футболке виднелась надпись "Galya Carries Water", что в переводе означает "Несе Галя воду".