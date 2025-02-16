Итальянского певца – друга Путина позвали на 'концерт мира' на Красной площади 'до конца августа'

Эстрадный певец и музыкант Аль Бано (настоящее имя Альбано Карризи) из Италии получил очередное приглашение от своего "друга" российского диктатора Владимира Путина. Он должен выступить на "концерте мира".

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Об этом сам Аль Бано сообщил итальянскому информационному агентству ANSA. Этот концерт планируется провести на Красной площади в Москве в конце августа или начале сентября 2025 года.

По словам музыканта, об этом событии рассказал его бывший импрессарио и организатор четырех концертов в России. Тот сказал певцу "быть готовым".

"Поскольку он никогда не ошибался в наших рабочих отношениях, в этот раз будет то же самое. Концерт мира пройдет на Красной площади в Москве. Это отличная новость", - сказал Аль Бано.

В своем комментарии он также намекнул на достижение мирного соглашения между Украиной и РФ.

"Из тех новостей, которые мы все видели, Путин и Трамп уже поговорили. Следовательно, что-то произошло и еще произойдет", - отметил музыкант.

Подробности

Итальянский певец Аль Бано был популярен в Европе и Советском Союзе в 1980-х и 1990-х годах. В 2014 году музыкант заявил, что поддерживает Путина и российскую аннексию Крыма. Кроме того, он не раз выступал для главы Кремля.

В марте 2019 года Министерство культуры Украины внесло певца в список лиц, представляющих угрозу украинской национальной безопасности. Впрочем, уже в октябре того же года он был оттуда изъят.

В июле 2022 Аль Бано заявлял, что был поклонником Путина, но полномасштабное вторжение в Украину было для него неприятной неожиданностью и удивило его.

"Путин был на пороге получения Нобелевской премии мира. Он был на обложке журнала Time как Человек года. Он не может перейти от такой любви к Западу к такой ненависти к этой маленькой стране. Это также вопрос пропорций. Россия – гигант, Украина – мышь. Так поступать не по-человечески", – говорил тогда он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин просто использует президента США Дональда Трампа. Глава государства отметил, что военный преступник хочет использовать Трампа в качестве "реквизита" на параде в Москве на 9 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп не предаст Украину. По его словам, глава Белого дома не может начать свое президентство с разгрома Запада и разрешить российскому диктатору Путину унизить НАТО.

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