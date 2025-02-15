'Трамп не предает Украину': Джонсон призвал Европу прекратить панику и нытье

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп не предаст Украину. По его словам, глава Белого дома не может начать свое президентство с разгрома Запада и позволить российскому диктатору Путину унизить НАТО.

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Также Джонсон посоветовал Европе прислушиваться к тому, что на самом деле говорит Трамп и не устраивать панику из-за слов американского президента. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам британского политика, Трамп не может допустить победы РФ в войне против Украину, ведь это ударит по престижу США. Джонсон отметил, что риторика администрации Трампа свидетельствует о том, что любое мирное соглашение должно привести к свободной, суверенной и процветающей Украине, подкрепленной новыми и надежными гарантиями безопасности, которые гарантируют, что Путин никогда больше не нападет.

"Есть только один способ сделать украинцев сильными, и это заставить их друзей и сторонников платить, и платить больше. Сейчас мы находимся в начале давно назревших переговоров – не между россиянами и украинцами, а между США и европейцами. Послание Трампа очень простое. Оно заключается в том, что мы, европейцы, больше не можем сидеть, как угрюмые дети, ожидая, пока взрослые в Вашингтоне придумают и оплатят план для Украины", – заявил Джонсон.

Также он призвал европейски политиков сбросить маски лицемерия и признать, что не только США, но и страны ЕС никогда не настаивали на членстве Украины в НАТО.

"Нытикам нужно взглянуть на историю этого вопроса. Еще в 2008 году была одна страна, которая страстно ратовала за то, чтобы НАТО приняло Украину. Это были Соединенные Штаты на саммите НАТО в Бухаресте. Кто сказал нет? Это были немцы и французы, в основном потому, что европейцы уже использовали российский газ. Они боялись расстроить Путина", – напомнил бывший британский премьер.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не видит возможности членства Украины в Североатлантическом альянсе, учитывая позицию России. По его мнению, Москва "не позволит" стране вступить в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, в США заявили, что вопрос границ Украины будет "частью дискуссии" на переговорах с Россией. В то же время восстановление территориальной целостности Украины там назвали "маловероятным".

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